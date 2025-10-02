Nicușor Dan despre iniţiativa comună cu Ucrainei privind construcţia de drone: În stadiul de discuţii

Preşedintele României susţine, într-o conferinţă de presă organizată la Copenhaga, că în acest moment nu se mai pune problema de a cumpăra o tehnologie care există, ci de a ţine pasul cu evoluţia tehnologică, referindu-se la drone.

El susţine că România, ca şi alte ţări europene, vrea să colaboreze cu Ucraina pentru construcţia de drone.

„Între ţările europene, Ucraina, în mod evident, pentru că este într-un război, are o capacitate tehnologică în momentul acesta şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina pentru ca, într-o negociere comercială care să fie reciproc avantajoasă să acceadă la această tehnologie”, a explicat Nicuşor Dan.

Şeful statului susţine că în acest moment iniţiativa este „în stadiul de discuţii”.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, că România este în negocieri avansate cu Ucraina pentru crearea unui joint venture între o companie românească şi una ucraineană, dedicat producţiei de drone militare.

„Sunt lideri sau printre liderii mondiali în tot ce înseamnă producţie de drone. Nevoia, cum spuneam, i-a obligat să fie inovativi. Au fost inovativi, sunt inovativi şi e nevoie şi vrem să beneficiem de aceste inovaţii”, a explicat ministrul Moşteanu.

Oficialul român a detaliat că procesul de negociere a avansat rapid în ultima perioadă.

„Am avut discuţie acum o lună şi ceva când am fost la Kiev. Am avut mai multe discuţii telefonice. Am avut împreună cu şeful Cancelariei o discuţie chiar săptămâna trecută cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina”, a precizat Ionuţ Moşteanu.

Următorul pas al colaborării constă în semnarea unei scrisori de intenţie, după care vor urma paşi concreţi până la materializarea parteneriatului.

„Urmează să semnăm o scrisoare de intenţie şi apoi nişte paşi ulteriori până vom ajunge să facem un joint venture între una din companiile româneşti şi una din companiile ucrainene”, a anunţat ministrul.

Ministrul Apărării a confirmat că proiectul va fi finanţat prin programul SAFE (Supporting Arms and Fatigue Equipment), un instrument european de sprijin pentru industria de apărare.