Nicușor Dan, despre relația cu Bolojan: Corectă

„O relație corectă. Chiar azi am vorbit la telefon pe o chestiune care era legată de programul SAFE”, a spus, la Antena 1, Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări legate de relația pe care o are cu premierul.

El a spus că important este că, în prezent, coaliția de guvernare are deja două luni și jumătate de funcționare.

„Ce contează în politica din România este că avem o coaliție care funcționează și avem o relație între președinte, guvern, parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri, dar asta e ce contează”, a mai spus Nicușor Dan.

„Asta e ce contează. Mai departe, din nou, repet, ce spun oamenii în relația dintre ei, mai puțin important”, a adăugat președintele.