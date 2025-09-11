Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre situația economică a României: cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă

Nicușor Dan, despre situația economică a României: cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă

Președintele Nicușor Dan estimează că economia României a depășit o etapă periculoasă. România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, a declarat Nicușor Dan.
Nicușor Dan: A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor
Nicușor Dan: A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor
Nicușor Dan spune că România e sub atac hibrid al Federației Ruse
Nicușor Dan spune că România e sub atac hibrid al Federației Ruse
Grindeanu, despre autoturismul lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea trebuie să răspundă
Grindeanu, despre autoturismul lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea trebuie să răspundă
Sorin Grindeanu, despre un posibil candidat PNL-USR la PMB: Înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție
Sorin Grindeanu, despre un posibil candidat PNL-USR la PMB: Înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Petru Mazilu
11 sept. 2025, 16:31, Economic

Declarația a fost făcută joi, în timpul unui interviu acordat postului de televiziune B1TV.

„România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, cred ca guvernul și-a atins acest obiectiv”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că prin măsurile luate de Guvernul Bolojan viața unor români a devenit mai grea.

„În momentul acesta prin TVA, prin lanțuri de scumpiri, prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii aceștia îl au a devenit și mai mic. Totuși, alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila, de a ieși fondurile (europene n.r.), de a veni FMI și de a bloca total economia, de acestea ne-am îndepărtat”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a estimat că economia României ar putea să revină pe panta ascendentă din anul 2027.