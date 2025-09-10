Nicuşor Dan: România trebuie să construiască un proiect de ţară pe date şi strategii

Întrebat în cadrul unui interviu la TVR Info despre cum ar trebui să arate acest proiect şi ce îşi propune să lase la finalul primului mandat, Nicuşor Dan a răspuns că România trebuie mai întâi să centralizeze datele esenţiale pentru sectoare strategice, precum IT, inteligenţa artificială şi energia nucleară, pentru a putea atrage investiţii şi a valorifica avantajele strategice ale ţării.

„În primul rând, pentru că tot timpul se caută conflicte, asta a fost văzută de mai mulţi ca un atac la adresa guvernului. Nu am atacat guvernul ăsta. Eu am spus că România nu are un plan economic de 35 de ani şi că noi trebuie să-l construim şi că, fiind la o discuţie cu reprezentanţii mediului de afaceri, le-am spus că trebuie să facem lucrul ăsta împreună”, a declarat Dan.

El a subliniat că România trebuie să centralizeze datele esenţiale despre sectoare strategice. „România trebuie să aibă mai întâi date, pe care nu le are în mod centralizat, despre care sunt, intuitiv putem să spunem, IT-ul, inteligenţa artificială, nuclearul. Sunt nişte avantaje strategice pe care suntem într-o competiţie globală. Suntem într-o competiţie globală, avem nişte avantaje strategice, trebuie să aducem nişte investiţii aici, care este modalitatea prin care noi, mai mult decât a vorbi pe la nişte conferinţe, putem să facem asta. Şi această strategie nu a existat.”

Preşedintele a mai explicat că proiectul de ţară trebuie să fie bazat pe cifre şi obiective concrete: „Trebuie să o construim cu cifre, cu obiective, cu eventuale deduceri pentru anumite tipuri de investiţii. Despre asta am vorbit în zona economică. Trebuie să facem acelaşi lucru şi pe educaţie, şi pe sănătate, şi pe celelalte domenii.”

Referindu-se la colaborarea cu guvernul şi partidele din Parlament, Nicuşor Dan a afirmat că „este obligatoriu, bineînţeles. Numai că, aşa cum am spus, e destul de greu ce fac ei deja acum, încercând în timp foarte scurt să rezolvi o problemă de deficit. După aceea, când o să reuşim să tragem mai în piept, evident că e nevoie de o dezbatere consistentă în societate şi partidele care sunt reprezentate în Parlament, evident că trebuie să fie parte din dezbatere”.