Prima pagină » Politic » Nicușor Dan și-ar dori tehnocrați în fruntea serviciilor secrete

Nicușor Dan și-ar dori tehnocrați în fruntea serviciilor secrete

Președintele Nicușor Dan a afirmat că și-ar dori ca șefii serviciilor de informații pe care urmează să-i numesacă să nu vină din zona politică ci să fie tehnocrați. Președintele nu a precizat un termen clar pentru desemnarea acestor șefi de servicii și a precizat că decizia în privința persoanelor care vor ocupa funcțiile va fi rezultatul unor negocieri politice.
Nicușor Dan și-ar dori tehnocrați în fruntea serviciilor secrete
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 apr. 2026, 19:29, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Europa FM că își dorește ca șefii serviciilor de informații pe care îi va numi în cursul acestui an să fie tehnocrați, nu politicieni, chiar dacă decizia necesită un acord politic.

„Sunt instituții care funcționează în anumite limite și desemnarea șefilor lor e o chestiune politică care necesită un acord între președinte și forțele pro-ocidentale din parlament.(…)Eu îmi doresc tehnocrați, dar fiind o negociere, nu pot să…

Președintele Nicușor a spus că în prezent, prioritară este găsirea consensului în zona politică.

