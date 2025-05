Dezbatere electorală la Antena 1. Nicușor Dan: Trebuie să definim foarte clar rolurile din sistemul medical/Ce și-ar fi dorit să-l întrebe pe George Simion

Viziunea lui Nicușor Dan pentru a rezolva problema dobânzilor

„ROBOR-ul pare o chestiune abstractă, dar el se traduce în ratele dobânzilor pe care fiecare român le plătește pentru creditele luate. Ce s-a întâmplat este că dobânzile s-au scumpit pentru imensa majoritate a celor care au credite în România”, spune Nicușor Dan, la dezbaterea electorală de la Antena 1.

„Mi-ar fi plăcut să-l întreb pe contracandidat ce educație vrea să promoveze în România în momentul în care el face filmulețe cu clanuri de interlopi și promite amnistie generală pentru oamenii din pușcării”, declară, vineri seară, candidatul la prezidențiale Nicușor Dan.

Candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan a listat, vineri, persoanele cu care a colaborat în timpul campaniei pe probleme precum politica externă, economia sau dreptul constituțional și pe care le-ar alege ca parte din echipa sa, dacă va deveni președinte.

Nicușor Dan: Trebuie să definim foarte clar rolurile din sistemul medical

„Deci asta cred eu că trebuie să definim foarte clar. Și apoi, noi nu am avut o strategie de investiție în sistemul public de sănătate. Adică am preluat infrastructura pe care am moștenit-o din sistemul comunist, am mai cumpărat niște aparatură, dar nu am coordonat aceste investiții și în momentul de față suntem la distanță foarte mare în ceea ce privește infrastructura de sistemele de sănătate din alte țări”, mai spune Dan, la Antena 1.

El adaugă că, în acest sens, ar trebui „să definim foarte bine pe acest lanț care sunt competențele fiecăruia și, în asociere cu asta, să schimbăm politica de finanțare a Casei de Asigurări astfel încât să stimuleze tratamentul pe primele verigi, pe medicul de familie, pe policlinică, să avem un program de investiții, să ne ducem, să echilibrăm în zona rurală”.

Întrebat despre părerea sa legat de implementarea unei legi a profesiei medicale și a malpraxisului, Dan a răspuns: „fără discuție, eu cred că președintele trebuie să fie mediatorul între grupurile de profesioniști pe această chestie”.