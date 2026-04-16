Oana Gheorghiu, despre Petrotrans: Se plătesc peste 29.000 de euro anual, chirie, pentru niște conducte care există pe hârtie

Vicepremierul Oana Gheorghiu, a descris, joi, în conferința de presă la Guvern, situația companiilor de stat aflate într-o situație financiară dificilă. Este vorba despre un număr de 22 de companii pentru care se recomandă reorganizarea sau lichidarea. Acestea, care sunt incluse în portofoliul statului, se află în insolvență sau înregistrează pierderi.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
16 apr. 2026, 14:07, Economic

Vicepremierul a vorbit și despre cazul particular al companiei Petrotrans, aflată în faliment încă din anul 2007.

„Când am primit propunerile de la Ministere pe companiile care urmau să intre în acest proiect, am auzit voci în spațiul public mirându-se că această companie a fost introdusă pe listă. Dar până la urmă am înțeles de ce a fost introdusă pe listă”, a declarat Gheorghiu. 

Petrotrans este o companie aflată în faliment din anul 2007. Vicepremierul afirmă că se împlinesc 19 ani de când această procedură este tergiversată, iar în tot acest timp statul a cheltuit bani, care nu s-au recuperat până în acest moment. 
Împlinește anul acesta 19 ani, de când o procedură este tergiversată. În tot acest timp s-au cheltuit bani. De la Petrotrans nu s-au recuperat până în acest moment bani pentru a acoperi creanțele pe care aceasta le avea către statul român.

Singurii care au încasat bani în acești ani sunt lichidatorii, contabilii și cei care au făcut arhivare. Și mai mult de atât, pentru că această companie nu este lichidată și nu a putut fi radiată de la Registrul Comerțului, încă din anul 2015 se plătesc peste 29.000 de euro anual, chirie, pentru niște conducte care există pe hârtie, pe subterenul unor oameni. Este o decizie a unei instanțe care trebuie executată și fiecare zi care trece înseamnă costuri pentru statul român”, a declarat vicepremierul. 

Vicepremierul a declarat că lichidarea companiei a fost prelungită timp de 7 ani, din cauza unei contestații depuse de o instituție a statului român.

Timp de șapte ani s-a prelungit lichidarea doar pe o contestație făcută de o instituție a statului român, care avea o creanță foarte mică. Motivul, noi nu am reușit să-l descoperim, probabil că există undeva. Dar este clar că atunci când o companie aflată în faliment sau în insolvență nu este abordată unitar la nivel coordonat al Guvernului, se întâmplă astfel de suprapuneri care nu fac decât să adâncească găurile negre pe care aceste companii le-au produs deja. Este o procedură de șaptesprezece ani care a generat foarte multe costuri”, a explicat Gheorghiu. 

După intrarea companiei în faliment, disputa legată de administrarea bunurilor fostei companii Petrotrans s-a dat între Ministerul Energiei și Ministerul Economiei.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
Libertatea
Mihaela Rădulescu nu se oprește! Dă de pământ cu familia lui Felix Baumgartner: „Voiam doar cadoul pe care mi-l cumpărase de ziua mea, înainte să plecăm în Italia”
CSID
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor