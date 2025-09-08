Partidul Laburist din Norvegia are un avans mic în rezultatele alegerilor anticipate

Partidul Laburist din Norvegia este probabil să rămână la guvernare după închiderea urnelor luni seară, rezultatele preliminare arătând că centrul-stânga avea un avans mic după alegerile polarizate care au înregistrat o creștere a sprijinului pentru dreapta populistă.

După numărarea a 75% din voturi, postul de radio de stat NRK a estimat că centrul-stânga va câștiga cu 89 de locuri, iar centrul-dreapta va obține 80 de locuri. Pentru o majoritate sunt necesare minimum 85 de locuri.

„Este foarte aproape, dar centrul-stânga este în frunte”, a declarat Johannes Bergh, directorul de cercetare și investigatorul principal al programului național norvegian de studii electorale din cadrul Institutului pentru Cercetări Sociale, după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00, ora locală. Dar, a adăugat el: „Partidul Progresului se descurcă foarte bine”.

Conform previziunilor, Partidul Laburist, condus de prim-ministrul Jonas Gahr Størehad, a ieșit în evidență ca cel mai mare partid, dar a arătat și o creștere semnificativă a sprijinului pentru Partidul Progresului, care se preconiza că și-a dublat dimensiunea în ultimii patru ani.

Între timp, se crede că Partidul Conservator a avut cele mai slabe alegeri din ultimii 20 de ani.

Alegerile au fost neobișnuit de strânse și polarizate, dominate de costul vieții, impozitele pe avere, investițiile fondurilor petroliere în Israel și relațiile cu Donald Trump .

În dreapta, a existat o creștere a sprijinului pentru partidul populist de dreapta Progres – în special în rândul tinerilor – în ceea ce unii au descris drept „Maga-ficarea” politicii norvegiene. De asemenea, au existat discuții despre posibilitatea ca lidera sa, Sylvi Listhaug, să devină prim-ministru în cazul unei victorii a dreptei.

Însă primele rezultate au sugerat că prim-ministrul, care ocupă funcția din 2021, va rămâne probabil în funcție, fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, despre care se crede că a oferit un impuls semnificativ Partidului Laburist în ultimele luni, fiind ministru al finanțelor.