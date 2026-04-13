Peter Magyar a vorbit cu Kelemen Hunor. Urmează o întâlnire la Budapesta

Peter Magyar, liderul Tisza și câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a anunțat luni seară că a discutat telefonic cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
13 apr. 2026, 21:52, Politic

După 10 lideri europeni, am vorbit astăzi la telefon cu Kelemen Hunor, președintele RMDSZ. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris Peter Magyar într-o postare pe platforma X.

Kelemen Hunor l-a felicitat, duminică seară, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie”, a scris președintele UDMR pe Facebook.

Discuția dintre cei doi are loc după ce, în campania pentru alegerile parlamentare din Ungaria, Kelemen Hunor a anunțat public că îl susține pe Viktor Orban, spunând că liderul Fidesz reprezintă „varianta mai bună” și că Peter Magyar nu l-a convins.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Studiu. Ce ne strică somnul. Nu „lumina albastră” a ecranelor este principalul vinovat
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
Libertatea
Dieta-fulger care te scapă de kilogramele acumulate de Paște. Plan rapid pentru revenirea în formă
CSID
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Promotor