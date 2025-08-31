Preşedintele Nicuşor Dan: Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj de unitate şi solidaritate între România şi Republica Moldova, în cadrul evenimentului „Marea Dictare Naţională” desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

„Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România şi Republica Moldova sunt ţări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă. Şi este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalţi astfel încât aceste două ţări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toţi,” a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat deschiderea României pentru consolidarea legăturilor bilaterale şi a transmis un mesaj de prietenie către cetăţenii Republicii Moldova.

„Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia şi toată deschiderea pentru a construi aceste legături. Mult succes participanţilor!”, a adăugat preşedintele.