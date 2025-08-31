Prima pagină » Politic » Preşedintele Nicuşor Dan: Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi

Preşedintele Nicuşor Dan: Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat la evenimentul „Marea Dictare Naţională” din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, unde a subliniat rolul limbii române ca element de identitate şi responsabilitate comună pentru România şi Republica Moldova.
Preşedintele Nicuşor Dan: Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi
Sursa foto: Captură video
Rareș Mustață
31 aug. 2025, 10:47, Politic

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj de unitate şi solidaritate între România şi Republica Moldova, în cadrul evenimentului „Marea Dictare Naţională” desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

„Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România şi Republica Moldova sunt ţări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă. Şi este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalţi astfel încât aceste două ţări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toţi,” a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat deschiderea României pentru consolidarea legăturilor bilaterale şi a transmis un mesaj de prietenie către cetăţenii Republicii Moldova.

„Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia şi toată deschiderea pentru a construi aceste legături. Mult succes participanţilor!”, a adăugat preşedintele.