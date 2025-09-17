Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”

„Rechizitorul este un discurs. Dosarul care este o copie la indigo a dosarului din anul 2016, a președintelui Trump, cu aceleași acuze, s-au schimbat actorii. Și așa cum s-a dovedit adevărul și s-a arătat adevărul în dosarul președintelui Trump, așa se va arăta adevărul aici. O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc și se stinge prin cei lași care se vând precum Iuda. Acum 2000 de ani era un iuda. Acum sunt milioane de Iuda. Vinovăția creează minciună, iar minciuna creează șantajul care conduce această țară. Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000, 11 septembrie, ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroșistă a înlocuit argumentul cu glonțul. Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir, pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, față de adevăr, față de libertatea de conștiință, față de libertatea de exprimare și față de Dumnezeu, este rezultanta acțiunii oligarhiei globalist-soroșiste care a dezlănțuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, spune Călin Georgescu.

El afirmă că, „deocamdată în România, oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție pe care o instrumentalizează, asemenea unui glonț, cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o națiune liberă, suverană și demnă”.

De asemenea, el afirmă că se dorește înlăturarea sa, printre altele, pentru că vrea „fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu și ca România „să devină ceea ce merită, și anume placa turnană a a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor”.

Călin Georgescu a fost la poliție pentru că este sub control judiciar.

El a refuzat să răspundă vreunei întrebări a jurnaliștilor prezenți.

Georgescu a fost așteptat de susținători care scandau ”Călin nevinovat” și ”Georgescu președinte”.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat, la 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se numără fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și Potra Horațiu, considerat liderul grupului paramilitar.