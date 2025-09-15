Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală. Cum reacționează Ilie Bolojan

Sindicaliştii din administraţia publică ies luni în stradă, la București, pentru a-și exprima nemulțumirea față de deciziile guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ei consideră că măsurile anunțate vor bloca întregul sistem. Sindicaliștii amenință, de asemenea, că urmează greva generală dacă acestea nu sunt retrase.

Conform reprezentanților lor, au fost invitați în aceeași zi, luni, la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Manifestația începe la ora 10.00, în Piața Victoriei, și se desfășoară până la ora 13:00.

Ulterior, protestatarii pornesc în marș pe traseul Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.

Între orele 14:00 și 15:00 are loc o adunare publică în fața Palatului Parlamentului.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Printre solicitările lor se află: accesul la muncă, siguranța locului și cariera în funcția publică, condiții de muncă decente, posibilitatea negocierii colective și garantarea autonomiei locale.

Sindicaliștii cer eliminarea mandatelor provizorii și a testărilor periodice impuse funcționarilor, pe care le consideră măsuri care duc la politizare și instabilitate în administrație.

De asemenea, resping modificările propuse la Codul administrativ, mai ales cele care prevăd transformarea forțată a unor posturi ocupate în jumătăți de normă.