PSD a stabilit întrebarea pentru „Momentul adevărului”

Liderii social-democrați au decis întrebarea care va fi adresată, luni seara, delegaților PSD, spun pentru MEDIAFAX surse din partid.
Foto: Emanuel Titus Iliesi/MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
20 apr. 2026, 10:12, Politic

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, va fi întrebarea adresată delegaților social-democrați în consultarea internă.

Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

În această perioadă poate fi depusă o moțiune de cenzură în Parlament.

Duminică seară, Grindeanu și Bolojan și-au adresat atacuri reciproce la televiziune.

La consultare sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri de partid. Același mecanism a fost folosit când PSD a votat intrarea la guvernare. Atunci, aliații au fost PNL, UDMR, USR și reprezentanții minorităților naționale.

Conducerea PSD spune că mesajul întâlnirilor regionale a fost clar. Partidul nu îl mai dorește pe Bolojan în fruntea Guvernului.

Premierul a confirmat că decizia PSD pare deja luată. „Zarurile au fost aruncate”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

El nu intenționează să-și depună mandatul. Președintele Nicușor Dan nu i-a cerut acest lucru. PNL îl susține în continuare.

Schimbul de replici de duminică seară

Grindeanu a acuzat că economia a fost tratată „ca un dosar de insolvență”. El a avertizat că fondurile din PNRR sunt în pericol.

Bolojan a replicat că miniștrii care critică Guvernul fără să demisioneze vor fi eliberați din funcții. El a invocat prevederile constituționale.

Avertismentul USR

Liderul USR Dominic Fritz a acuzat PSD că destabilizează guvernarea încă de la început. El a enumerat: campanii de denigrare, moțiune votată alături de AUR, ignorarea acordurilor asumate. „Prin declanșarea unei crize, veți sărăci țara și mai tare”, a transmis Fritz. El a anunțat că USR va apăra actuala guvernare cu toate mijloacele.

