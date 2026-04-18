PSD decide luni viitorul guvernării. Sorin Grindeanu: „Noi trebuie să votăm lucid, rațional, să alegem calea potrivită pentru români” / „În situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD va decide luni, prin vot intern, ce direcție politică urmează. El a declarat că situația actuală din Guvern nu mai poate continua și că partidul trebuie să ia o decizie rațională.
Foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
18 apr. 2026, 13:20, Politic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul său se află într-un moment decisiv și că va stabili luni, 20 aprilie, prin vot intern, direcția pe care o va urma în viitorul guvern al României.

Liderul social-democrat a explicat că procesul de consultare internă este unul necesar și a spus că decizia finală va fi luată după discuții extinse în partid.

„A fost un demers necesar, și este în continuare un demers necesar, această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Județene și Consiliului Politic Național, și unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a spus Grindeanu.

El a declarat că în cadrul acestor consultări de săptămâna viitoare au fost analizate mai multe probleme, atât legate de funcționarea guvernării, cât și de politicile publice și administrația locală.

„Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă și de aici, și din celelalte întâlniri, sunt lucruri care țin de administrație publică locală, sunt lucruri care țin de bună funcționare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care țin de politici publice, sunt lucruri care ne-au fost aduse în atenție tocmai pentru a încerca să le rezolvăm”, a explicat liderul PSD.

Totodată, Sorin Grindeanu a transmis că actuala situație politică nu mai poate continua în forma actuală, sugerând o posibilă schimbare majoră de direcție.

„Dar vă spun că, în acest moment, e cât se poate de clar că există o direcție pe care Partidul Social Democrat va merge, și anume, e evident că, așa cum suntem acum, în situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a afirmat acesta.

Președintele PSD a precizat că toate scenariile au fost prezentate în detaliu membrilor partidului, astfel încât votul intern al partidului să fie unul corect.

„Am prezentat toate scenariile posibile viitoarei urmare a votului pe care PSD-ul va da luni. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toți cei care vor vota să voteze în cunoștință de cauză, într-un mod rațional, într-un mod lucid și nu emoțional”, a spus el.

„E o perioadă în care e foarte multă emoție în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, așa cum am spus, lucid, rațional, să alegem calea potrivită pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României și asta ne dă o responsabilitate pe care înțelegem să o respectăm”, a spus Grindeanu.

