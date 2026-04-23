Radu Miruță despre Șantierul Naval Mangalia: Statul român, în istoria recentă, și-a autosabotat acest șantier

Șantierul Naval de la Mangalia-2 Mai, intrat în procedură de faliment, este extrem de important pentru statul român și pentru NATO. E cel mai mare șantier din Europa, Uniunea Europeană, într-o țară membră NATO, cu deschiderea la Marea Neagră, care este în apropiere de Federația Rusă, considerată și de România și de NATO, unul dintre principalele riscuri, a afirmat joi, într-un interviu la DC News, Radu Miruță.

Ministrul Apărării susține că șantierul naval a fost sabotat în ultimii ani, chiar de statul român.

„Aspectul ăsta, sigur, este unul de importanță strategică. Statul român, în istoria recentă a sa, și-a autosabotat acest șantier. Și am ajuns în situația în care valoarea de inventare a acelui șantier era 87 de milioane și datoriile, în dispută ce-i drept, erau de 180 de milioane”, a declarat Miruță.

Comenzile de la Armată ar putea fi soluția salvatoare pentru Șantierul de la Mangalia.

„În zona asta, alegând pe același trotuar, se va închide sigur. Și m-am gândit, hai să adăugăm pe acest șantier o comandă suficient de mare, care aplicată pe problema valoare 80 datorii 160, să facă acest șantier atrăgător, prin faptul că îi lipești comanda de el. Și în SAFE am generat o comandă de două nave de patrulare și două nave vedete de intervenție, undeva la o valoare estimată de 760-770 de milioane de euro.

Statul român, totuși, are putere decizională de a spune, îți dau bani, eu te condiționez să îi faci aici. E dreptul meu, e curtea mea, de unde începem să ne fie teamă că vrem să punem condițiile astea? Le punem direct. Asta e ce am făcut prin safe și asta e ce e în curs în aceste zile, care sper eu că se vor finaliza cu un răspuns sănătos”, a mai spus Radu Miruță.

Șantierul naval nu are capacitate completă pentru comenzi

Ministrul Apărării a precizat că, totuși, șantierul naval, nu are capacitate completă astfel încât să producă aceste nave acolo, astfel că vor trebui făcute niște investiții.

„Și atunci suntem în discuții pentru a pune niște bani pe aceste nave, care să acopere corect o parte dintre investiții. Pentru că noi cerem să se facă nava acolo, dar cu ce este acolo nu se poate face nava. Și avem varianta să facem mai puțin din navă și să nu salvăm șantierul sau avem varianta, pe mine mă interesează ce se va întâmpla pe termen lung cu acel șantier.

Dacă reușești să îl îmbraci frumos, să îi cureți sângele bolnav și să îl pui pe picioare, el va mai rezista o generație. Începe să fie pus pe picioare. Dacă începe să respire, sigur acum nu te poate statul, Ministerul Apărării, nu poate să scoată complet șantierul ăsta, că nu este o cameră a Ministerului Apărării”, a declarat ministrul Radu Miruță.