Război ca în filmele SF. Un robot terestru al ucrainenilor a neutralizat o dronă aeriană a rușilor

Imaginile care par desprinse din războiul viitorului au fost înregistrate în Ucraina. Nu este clar în ce parte a frontului s-a produs confruntarea dintre cele două sisteme autonome. Potrivit Nexta, un robot terestru ucrainean s-a apărat cu succes împotriva unei drone rusești.

În imagini, apare o dronă de atac care se apropie cu viteză de o unitate robotizată terestră ucraineană. Robotul analizează situația și în timp ce se deplasează lansează o plasă anti-dronă. Astfel, robotul oprește singur un atac inamic și reușește să captureze drona. Dovada capturii este filmul prezentat pe rețelele de socializare. Dacă drona rusească și-ar fi atins ținta și ar fi explodat, înregistrarea ar fi fost distrusă.

Ucraina, prima țară care folosește roboți în luptă

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF).

Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei. Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE.

Și Rusia încearcă să copieze modelul militar ucrainean. Recent, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut armatei să formeze o unitate militară dedicată sistemelor fără pilot. De asemenea, cartelurile columbiene și-au trimis oamenii pentru a lupta în Ucraina și a învăța astfel despre drone la fața locului.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone.

În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.

Ucraina folosește din ce în ce mai mulți roboți

Ucraina folosește din ce în ce mai mult atât drone aeriene, cât și vehicule terestre și marine fără pilot în războiul împotriva Rusiei. Aceste sisteme sunt utilizate pentru recunoaștere, atacuri și misiuni în zone considerate prea periculoase pentru militari.

Ucrainenii anunță că roboții săi au devenit o componentă importantă a operațiunilor, după ce au efectuat peste 15.700 de misiuni și au transportat aproximativ 3.300 de tone de marfă.