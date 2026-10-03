Prima pagină » Politic » Război ca în filmele SF. Un robot terestru al ucrainenilor a neutralizat o dronă aeriană a rușilor

Război ca în filmele SF. Un robot terestru al ucrainenilor a neutralizat o dronă aeriană a rușilor

Un robot militar ucrainean a neutralizat o dronă rusească. Exact ca în filme SF, robotul autonom a analizat situația și a reușit să neutralizeze drona chiar în momentul în care aceasta se apropia de țintă. Robotul a folosit o plasă anti-dronă.
O rețea de trafic de persoane, destructurată de DIICOT. Victimele erau trimise în Austria și Germania
O rețea de trafic de persoane, destructurată de DIICOT. Victimele erau trimise în Austria și Germania
Tânăr de 16 ani din Târgu Lăpuș, arestat preventiv după ce ar fi furat două mașini
Tânăr de 16 ani din Târgu Lăpuș, arestat preventiv după ce ar fi furat două mașini
Bărbat căutat pentru furt, prins de polițiști după ce i-a amenințat cu un cuțit în Capitală
Bărbat căutat pentru furt, prins de polițiști după ce i-a amenințat cu un cuțit în Capitală
VIDEO | Ambasadoarea Ungariei: Palinca versus țuică. Trebuie să decidem această dezbatere
VIDEO | Ambasadoarea Ungariei: Palinca versus țuică. Trebuie să decidem această dezbatere
Ce nume de premieri îi propun partidele lui Nicușor Dan. Mureșan: Lideri PSD se recomandă ca prim-miniștri alternativi
Ce nume de premieri îi propun partidele lui Nicușor Dan. Mureșan: Lideri PSD se recomandă ca prim-miniștri alternativi
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 19:44, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imaginile care par desprinse din războiul viitorului au fost înregistrate în Ucraina. Nu este clar în ce parte a frontului s-a produs confruntarea dintre cele două sisteme autonome. Potrivit Nexta, un robot terestru ucrainean s-a apărat cu succes împotriva unei drone rusești.

În imagini, apare o dronă de atac care se apropie cu viteză de o unitate robotizată terestră ucraineană. Robotul analizează situația și în timp ce se deplasează lansează o plasă anti-dronă. Astfel, robotul oprește singur un atac inamic și reușește să captureze drona. Dovada capturii este filmul prezentat pe rețelele de socializare. Dacă drona rusească și-ar fi atins ținta și ar fi explodat, înregistrarea ar fi fost distrusă.

Ucraina, prima țară care folosește roboți în luptă

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF).

Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei. Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE.

Și Rusia încearcă să copieze modelul militar ucrainean. Recent, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut armatei să formeze o unitate militară dedicată sistemelor fără pilot. De asemenea, cartelurile columbiene și-au trimis oamenii pentru a lupta în Ucraina și a învăța astfel despre drone la fața locului.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone.

În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.

Ucraina folosește din ce în ce mai mulți roboți

Ucraina folosește din ce în ce mai mult atât drone aeriene, cât și vehicule terestre și marine fără pilot în războiul împotriva Rusiei. Aceste sisteme sunt utilizate pentru recunoaștere, atacuri și misiuni în zone considerate prea periculoase pentru militari.

Ucrainenii anunță că roboții săi au devenit o componentă importantă a operațiunilor, după ce au efectuat peste 15.700 de misiuni și au transportat aproximativ 3.300 de tone de marfă.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Scandal în tabăra suveranistă. Ninel Peia îi declară război lui George Simion şi îl numeşte “Cain”
Gandul
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
Cancan
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor