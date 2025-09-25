Războiul din Ucraina, ziua 1.310. SUA și UE vor doborârea avioanelor rusești / Zelenski a anunțat că va renunța la președinție

Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone

Un senator rus din Ucraina ocupată recunoaște că Moscova pierde teren în războiul cu drone și că războiul său împotriva Kievului a ajuns într-un impas.

Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator care reprezintă regiunea Zaporojie ocupată de Rusia, a declarat că forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și cu costuri colosale”.

El a descris situația de-a lungul liniei frontului ca fiind un război de poziție, în care echipamentele „sunt distruse înainte chiar de a ajunge pe front”, iar micile grupuri de asalt avansează cu puțin succes, potrivit Kyiv Post.

Rogozin a recunoscut, de asemenea, că Rusia rămâne în urmă în războiul cu drone. Ucraina, a spus el, are „de zece ori mai multe drone”, datorită sprijinului acordat de „o coaliție de țări cu tehnologie avansată”. El a afirmat că Ucraina folosește zilnic între 100 și 250 de drone cu rază lungă de acțiune, numărul acestora crescând constant.

Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la funcția de președinte. În ce condiții ar face acest pas

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-un interviu pentru publicația Axios că este dispus să se retragă din funcție după terminarea războiului cu Rusia, relatează Reuters.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcție, a spus Volodimir Zelenski, citat de Axios.

Președintele ucrainean a acordat acest interviu la New York, chiar înainte să plece de la Adunarea Generală a ONU pentru a se întoarce la Kiev.

Întrebat în cadrul discuției dacă ar accepta să organizeze alegeri în cazul în care s-ar ajunge la un acord de încetare a focului pentru câteva luni, el a răspuns „Da”.

Statele Unite și Europa susțin doborârea avioanelor rusești

Un număr tot mai mare de oficiali de rang înalt din Occident semnalează sprijin pentru doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian NATO, în urma unei serii de incursiuni recente de-a lungul flancului estic al alianței, scrie The Kyiv Independent.

Susținerea apare pe fondul tensiunilor crescânde legate de încălcările repetate ale spațiului aerian, care au pus la încercare protocoalele NATO privind interceptarea, escaladarea și apărarea colectivă.

În cea mai recentă declarație, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru CNN, miercuri, că doborârea avioanelor intruse ar trebui luată în considerare dacă Moscova ignoră alte avertismente.

„Opinia mea este că trebuie să apărăm fiecare centimetru pătrat al teritoriului nostru”, a spus ea. „Asta înseamnă că, dacă există o intruziune în spațiul aerian, după avertizare, după ce am fost foarte clari, desigur, opțiunea doborârii unui avion de vânătoare care intră în spațiul nostru aerian este pe masă”.

Ucraina a doborât un avion de vânătoare rusesc și două avioane de transport

Forțele ucrainene au anunțat, joi, doborârea unui avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporijjea, distrugerea a două avioane de transport An-26 și a două stații radar în urma unui atac cu drone asupra Crimeei, scrie The Kyiv Independent.

Aviația ucraineană a raportat că a doborât un avion rusesc Su-34 în sectorul de front Zaporijjea, în primele ore ale zilei de joi. Avionul a fost lovit în jurul orei 4:00, în timp ce lansa bombe ghidate asupra orașului Zaporijjea, potrivit sursei.

Su-34, avion de vânătoare-bombardament de concepție sovietică, a mai fost vizat de atacuri ucrainene asupra aerodromurilor rusești, Kievul raportând și anterior doborârea unor astfel de aparate.

Zelenski avertizează asupra provocărilor aeriene ruse la ONU

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Emmanuel Macron și secretarul general NATO Mark Rutte la Adunarea Generală a ONU, unde a discutat despre încălcările repetate ale spațiului aerian european de către Rusia.

Președintele a declarat că aceste acțiuni nu sunt greșeli, ci provocări deliberate.

În discuțiile cu Rutte, cei doi au convenit asupra unor pași comuni și au analizat programul PURL, prin care statele NATO cumpără arme americane pentru a le transfera Ucrainei.

WSJ: Briefingurile militare au schimbat poziția lui Trump

Wall Street Journal scrie că recentele informări ale oficialilor americani privind situația de pe front și o posibilă ofensivă ucraineană au influențat schimbarea de ton a lui Donald Trump.

Președintele american a declarat după întâlnirea cu Volodimir Zelenski că Ucraina poate recâștiga întreg teritoriul său cu sprijinul Uniunii Europene.

Potrivit surselor citate, briefingurile au evidențiat pierderile mari ale Rusiei și lipsa unor câștiguri semnificative, în ciuda ofensivei masive din estul Ucrainei.

Trump își pierde răbdarea cu Rusia

Vicepreședintele JD Vance a declarat că Donald Trump este tot mai nemulțumit de refuzul Moscovei de a negocia un acord de pace.

Oficialul american a spus după discuțiile cu Volodimir Zelenski că Ucraina, sprijinită de Uniunea Europeană, poate recâștiga întreg teritoriul său.

Vance a precizat că Statele Unite au negociat cu bună credință, în timp ce Rusia continuă să respingă dialogul. Trump consideră războiul dăunător pentru toate părțile și insistă că ostilitățile trebuie să înceteze cât mai curând.

Ucraina și Siria reiau relațiile diplomatice la ONU

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și Siria au restabilit oficial relațiile diplomatice după întâlnirea cu noul lider sirian Ahmed al-Sharaa la Adunarea Generală a ONU.

Cei doi au semnat un comunicat comun și au discutat despre cooperare și amenințări la adresa securității, dar și despre dorința de a construi legături între cele două state.

Rubio se întâlnește cu Lavrov la Adunarea Generală a ONU și îndeamnă Rusia să pună capăt războiului

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

Marco Rubio a transmis apelul administrației Trump ca Rusia să înceteze violențele și să facă pași spre pacea durabilă a războiului cu Ucraina.

Întâlnirea a avut loc după discuțiile lui Donald Trump cu președintele Volodimir Zelenski, unde liderul american a numit Rusia „un tigru