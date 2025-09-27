Războiul din Ucraina, ziua 1.312. Zelenski îi cere lui Trump rachete Tomahawk / Navă rusească de spionaj, lângă submarinele europene

Centrala nucleară Zaporojie, fără curent de trei zile. Temeri pentru siguranță

Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile. Întreruperea record stârnește îngrijorări majore privind siguranța.

Ultima linie electrică către centrală a fost întreruptă marți de partea rusă, iar generatoarele de urgență alimentează acum sistemele de răcire și siguranță.

Testele europene arată că o centrală ar trebui să reziste 72 de ore fără energie externă – limită deja depășită, informează The Guardian.

Directorul AIEA Rafael Grossi a numit situația „extrem de îngrijorătoare” și s-a întâlnit cu Putin joi, dar problema persistă.

Dronele rusești lovesc „infrastructura critică” din Vinnytsia, provocând incendii

Autoritățile locale au confirmat că atacul a vizat infrastructuri strategice, provocând incendii care au fost stinse de serviciile de urgență.

Peste 30 de pompieri și 8 unități de echipament au fost mobilizate pentru stingerea focului, conform Kyiv Independent.

O clădire rezidențială a rămas fără energie electrică în urma atacului, dar traficul feroviar a fost reluat după intervenții.

Nu au fost raportate victime sau decese.

Zelenski cere rachete Tomahawk de la SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump rachete Tomahawk în cadrul întâlnirii lor la ONU, a relatat Axios. Președintele ucrainean speră că armele cu rază lungă de acțiune ar putea forța Kremlinul să accepte pacea. Solicitarea a fost confirmată de un oficial ucrainean și de o altă sursă apropiată discuțiilor. Zelenski a declarat separat că a cerut Statelor Unite să trimită arme avansate pentru a întări apărarea Ucrainei.

Rusia a încălcat deliberat spațiul aerian al Poloniei, susține Kievul

Serviciile secrete militare ucrainene afirmă că Rusia a trimis intenționat drone în spațiul aerian al Poloniei pentru a testa reacția NATO.

Aproximativ 20 de drone, inclusiv modele de diversiune, ar fi pătruns până la 100 km pe teritoriul polonez.

Agenția ucraineană susține că incidentul face parte dintr-un plan mai amplu de extindere a agresiunii asupra statelor vecine Ucrainei.

Moscova neagă acuzațiile, iar Kremlinul a calificat discuțiile despre doborârea avioanelor rusești ca fiind „imprudente” și periculoase.

Navă rusească de spionaj, descoperită lângă cablurile submarine europene

Financial Times relatează că o navă rusă de supraveghere și sabotaj a fost observată lângă cabluri submarine esențiale din Europa.

Yantar, vasul implicat, poate intercepta comunicații și chiar provoca întreruperi în rețelele de energie și internet.

Experți militari avertizează că Rusia investește masiv în cartografierea infrastructurii critice pentru a putea lovi rapid în caz de conflict. Sateliții au surprins Yantar ascuns în apropierea coastelor Marii Britanii și Norvegiei, iar misiunile sale ar putea submina securitatea NATO și a UE.

Importurile de petrol rusesc în Turcia, în scădere sub presiunea SUA