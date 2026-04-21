Renegocierea coaliției cu PSD. Cum îi răspunde Bolojan lui Thuma

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, în conferință de presă, despre posibilitatea renegocierii coaliției cu PSD, așa cum a declarat anterior liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma.

„Constat că a fost un vot în unanimitate și întotdeauna în acțiune, în teren, se testează voturile. Dar până la proba contrarie, Partidul Național Liberal a dat niște voturi și acum o lună de zile și astăzi. Am încredere că este un partid care e responsabil și care înțelege că pentru a face o politică respectată de români trebuie să fii consecvent, trebuie să fii serios și trebuie să guvernezi bine atunci când ești în guvernare”, a răspuns Bolojan.

Hubert Thuma a ieșit din ședința Biroului Permanent al PNL și a declarat presei că îl susține în continuare pe Ilie Bolojan.

„Cred că Bolojan va rămâne premier. Văd o reconciliere cu PSD”, a spus Thuma.

Întrebat, totodată, cu ce mandat veți merge la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Bolojan a spus că merge cu mandatul pe care l-a decis biroul politic.