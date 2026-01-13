Prima pagină » Politic » România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”

România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”

România este deschisă să discute reunificarea cu Republica Moldova doar dacă aceasta devine o opțiune asumată la Chișinău, spune unul dintre consilierii președintelui Nicușor Dan.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Maria Miron
13 ian. 2026, 17:45, Politic

Unirea cu Republica Moldova nu este un scenariu impus, ci unul care depinde exclusiv de voința exprimată la Chișinău, afirmă europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui României. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, acesta spune că Bucureștiul este pregătit pentru un dialog serios doar dacă această opțiune va fi asumată de autoritățile moldovene.

Poziția României, neschimbată din 2018

„România este pregătită oricând să se așeze la masă și să discute serios acest scenariu, doar dacă Republica Moldova îl va vedea drept o opțiune. Este dreptul lor să-și decidă viitorul”, a spus Tomac.

Europarlamentarul a reamintit că poziția oficială a statului român privind disponibilitatea de a discuta unirea a fost asumată încă din 27 martie 2018, printr-o declarație adoptată fără niciun vot împotrivă în Parlament. „Aceasta este poziția oficială a statului român. Ea nu s-a schimbat”, a adăugat acesta.

Integrarea în UE, prioritară

În ceea ce privește contextul de la Chișinău, Tomac afirmă că realitatea politică din Republica Moldova indică o opțiune majoritară pro-europeană, confirmată prin alegeri și referendumuri succesive. „Obiectivul zero pentru noi și pentru Republica Moldova este susținerea accelerării procesului de integrare europeană”, a mai spus europarlamentarul.

Tomac afirmă că România se află în prima linie a sprijinului pentru parcursul european al Chișinăului și avertizează asupra riscurilor deturnării subiectului unirii în scopuri propagandistice. „Este un subiect extrem de serios, care trebuie tratat fără patimă, fără excese naționaliste”, a spus acesta.

Partenerii externi nu se opun

Referindu-se la poziția partenerilor externi, consilierul prezidențial susține că subiectul reunificării este privit ca o chestiune internă. „Toți partenerii noștri știu că și în România, și în Republica Moldova trăiește același popor. Nu există obiecții față de o asemenea discuție”, a mai declarat consilierul prezidențial.

