Rutte, către România: Vă sunt recunoscător pentru că ați asigurat apărarea pe Flancul Estic

În urma întâlnirii cu președintele Nicușor Dan, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, secretarul General al NATO, Mark Rutte, a vorbit, într-o conferință comună de presă, alături de președintele României, despre contribuția României la NATO, dar și rolul acestea în apărarea Flancului Estic.

„În ultimele șapte zile doar, au fost înregistrate anumite acțiuni care au demonstrat că NATO este pregătită pentru a apăra Flacul Estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii care pot să contracareze lansările. De fiecare dată când a fost supus testelor, NATO a răspuns rapid și hotărât. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliaților, iar în ultimele săptămâni am văzut, după interceptarea rachetelor balistice care au fost transmise către Kiev din Iran, stăm alături de toți și avem capacitățile vitale pentru a garanta apărarea, inclusiv sistemele de apărare antirachetă în care dumneavoastră jucați un rol foarte important”, a declarat Rutte.

Acesta a mai precizat că România cheltuie deja peste 2% din PIB pe apărarea de bază și va crește acest proces la 2,5% anul acesta. Secretarul general al NATO a precizat că „exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații”.

„ Exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații. O creștere constantă a investițiilor, însă nu este vorba doar de investiții. Trebuie să avem capacității care să fie cumpărate de aceste investiții. Industria, prin urmare, trebuie să crească producția. Și în acest domeniu, România își joacă rolul său”, a declarat Rutte.