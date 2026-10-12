Săptămână decisivă pentru formarea Guvernului. Luca Niculescu a început a doua rundă de consultări cu partidele. USR, PACE și minoritățile, pe listă | Ședință decisivă la PSD

UPDATE 12:00. Luca Niculescu a ajuns la sediul USR

Premierul desemnat Luca Niculescu a sosit chiar în aceste momente la sediul USR, unde a fost primit de liderul partidului, Dominic Fritz.

UPDATE 12:00. Grindeanu cere schimbări în programul de guvernare și o majoritate transparentă. PSD se pregătește și pentru anticipate

Potrivit surselor Mediafax, Sorin Grindeanu a declarat, în ședința PSD privind votul pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, că participarea social-democraților la guvernare depinde de îndeplinirea a două condiții.

Prima se referă la modificarea programului de guvernare, astfel încât acesta să includă măsuri economice și sociale social-democrate, iar a doua se referă la formarea unei majorități transparente, implicate în actul de guvernare, nu doar în votul de învestire.

Grindeanu a spus că programul de guvernare trebuie să reflecte măsuri care să schimbe ceea ce a numit „actuala direcție greșită a țării”.

În plan politic, liderul PSD a cerut o majoritate care să își asume responsabilitatea guvernării, nu una „de conjunctură”, formată doar pentru a vota învestirea Guvernului.

În aceeași ședință, Claudiu Manda a afirmat că există șanse 50/50 ca Guvernul să fie învestit sau să nu obțină voturile necesare, cerând partidului să se pregătească pentru posibile alegeri anticipate.

El a propus formarea unei echipe politice din care să facă parte liderii grupurilor parlamentare și Marian Neacșu. Aceasta ar urma să se ocupe de legislația necesară organizării alegerilor anticipate.

Tot acesta a cerut trimiterea în teritoriu a unei liste de probleme care să fie inventariate la nivel local. Printre acestea se numără investițiile blocate, datoriile, necesarul de finanțare până la sfârșitul anului, încasările mai mici la bugetele locale, în ciuda faptului că, potrivit acestuia, Ilie Bolojan a triplat taxele, locurile de muncă pierdute și firmele care au intrat în faliment.

PSD se află pe un trend ascendent, a spus Manda, precizând că acest lucru arată inclusiv faptul că românii au înțeles de ce partidul a decis să pună capăt unei guvernări care, în opinia social-democraților, ducea România într-o direcție greșită.

Marian Neacșu a declarat în ședință că este greu de spus dacă situația politică sau cea economică este mai complicată.

„Nu aș ști să vă spun ce situație este mai complicată acum, cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice”, a afirmat Neacșu, potrivit surselor Mediafax.

„Cert este că situația nu este deloc roză, chiar dacă s-au lăudat cu un deficit de 2,89% la sfârșitul lunii august și avem o țintă de deficit de 6,2% până la final de an. Pare că există suficient spațiu, dar nu este deloc așa!”, a declarat el.

Neacșu a explicat că, din cele 62 de miliarde de lei prevăzute pentru plata datoriilor și dobânzilor, până la sfârșitul lunii august fuseseră achitate 48 de miliarde de lei.

Totodată, acesta a spus că se pregătește o ieșire pe piețele financiare pentru atragerea a 15 miliarde de lei, însă operațiunea nu ar avea succes în lipsa unui Guvern cu puteri depline.

UPDATE 10:34. A început ședința de la PSD

A început ședința Biroului Permanent Național al PSD, care s-a reunit de la ora 10:30, la sediul central al formațiunii, pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu.

Scopul ședinței acesteia este de a analiza și de a cădea de acord social-democrații, în vederea susținerii unui guvern de tehnocrați.

Știrea inițială

Miza este cu atât mai mare cu cât premierul desemnat și-a propus să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare. Până atunci, trebuie să găsească o formulă acceptabilă pentru partide care, deși declară că România are nevoie urgentă de un guvern, continuă să aibă poziții divergente privind participarea la putere.

Luni, ziua primelor decizii. PSD își stabilește poziția, Niculescu negociază inclusiv cu grupul lui Victor Ponta

Prima decizie importantă a săptămânii este așteptată luni, 12 octombrie, de la Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național al PSD se reunește la ora 10:30, la sediul central al formațiunii, pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu și pentru a stabili dacă social-democrații sunt dispuși să susțină un guvern de tehnocrați.

Partidul condus de Sorin Grindeanu insistă asupra unei majorități parlamentare asumate, care să includă și PNL și UDMR, dar și asupra unui program economic compatibil cu prioritățile social-democraților.

În paralel, Luca Niculescu continuă consultările cu partidele și grupurile parlamentare. Programul anunțat pentru luni include patru întâlniri:

12:00 – USR, la sediul partidului;

14:00 – Grupul minorităților naționale, la Palatul Parlamentului;

16:00 – PACE – Întâi România, grup format în principal din parlamentari proveniți din zona suveranistă;

17:00 – Uniți pentru România (UPR), grup parlamentar din care face parte și fostul premier Victor Ponta.

Consultările cu PACE și UPR arată că Niculescu încearcă să își extindă opțiunile dincolo de partidele tradiționale. Grupul PACE – Întâi România a atras anterior atenția printr-o propunere neobișnuită: desemnarea Patriarhului Daniel pentru funcția de prim-ministru, idee susținută public în luna iunie de senatorul Clement Sava.

PSD și PNL, principalul obstacol în formarea unei majorități

Problema centrală a negocierilor rămâne incompatibilitatea dintre condițiile formulate de PSD și poziția PNL.

Sorin Grindeanu a cerut liberalilor și UDMR să participe la construcția unei majorități transparente și să își asume împreună responsabilitatea guvernării. Liderul PSD a avertizat că partidul său poate refuza susținerea viitorului Executiv dacă nu există un acord asupra programului economic și a formulei politice.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD în actualul context politic. PNL s-a declarat însă dispus să acorde un vot de învestitură Cabinetului propus de Luca Niculescu, chiar fără participarea la guvernare.

UDMR a adoptat o poziție asemănătoare, anunțând că ar putea vota un guvern din care nu face parte.

Astfel, Niculescu încearcă să obțină o majoritate parlamentară de susținere fără ca toate partidele care îi acordă votul să intre efectiv în Executiv. O asemenea formulă depinde însă de disponibilitatea formațiunilor de a accepta un program comun și de a oferi sprijin unui cabinet care nu le reprezintă direct.

233 de voturi și termenul de joi. Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează

Pentru a fi învestit, Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Potrivit surselor Mediafax, dacă nu va obține suficiente garanții de susținere în această săptămână, Luca Niculescu ar putea renunța la mandat spre finalul acesteia. Acesta ar intenționa să meargă la vot dacă nu are o majoritate dispusă să îl susțină.