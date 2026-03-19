Schimb dur de replici între Mihai Fifor și Dominic Fritz: acuzații de „populism” și „ură” pe tema politicilor sociale

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa primarului din Timișoara, folosind un ton extrem de critic și acuzator.

„Fritz. Dominic Fritz. Bizarul personaj ajuns primar al Timișoarei. Cu o biografie incertă care ridică încă multe semne de întrebare”, a scris liderul PSD, sugerând că edilul nu ar avea legitimitate morală să ofere „lecții de românism și moralitate”. Fifor îl acuză pe Fritz și, în general, pe reprezentanții USR, de aroganță și lipsă de empatie față de problemele reale ale populației, vorbind despre „mult zgomot” și „ură față de tot ce nu aparține sectei lor”.

Critici dure privind politicile sociale și „programul de solidaritate”

Postarea lui Fifor se concentrează și pe apărarea unui program de sprijin social, criticat anterior de reprezentanți USR. „Programul de solidaritate nu este pentru PSD. Nu PSD-ului îi dați ceva. Ci unor milioane de români”, afirmă acesta, subliniind că ajutoarele financiare sunt esențiale pentru categoriile vulnerabile. El susține că inclusiv sume mici, precum 100 de lei, pot face diferența pentru pensionari sau persoane aflate în dificultate. Deputatul PSD a criticat dur pozițiile USR, pe care le consideră lipsite de empatie.

Reacția lui Fritz: acuzații de populism și blocaj politic

Reacția vine după o postare a lui Dominic Fritz, care a acuzat PSD că încearcă să destabilizeze bugetul și economia. „PSD a încercat […] să crească deficitul, să crească prețurile și să lovească exact în oamenii pe care pretind că îi protejează”, a transmis Fritz.

Primarul a mai susținut că astfel de politici duc la scumpiri și instabilitate economică, într-un context deja tensionat, marcat de creșterea prețurilor și de crize externe. De asemenea, acesta a acuzat PSD de colaborare politică cu AUR în Parlament și a cerut clarificarea poziției partidului în raport cu guvernarea.

Conflict politic care reflectă tensiunile din coaliție

Schimbul de replici dintre cei doi politicieni scoate în evidență diferențele majore de viziune dintre PSD și USR, în special în ceea ce privește politicile economice și sociale. Pe de o parte, PSD insistă pe măsuri de sprijin direct pentru populație, în timp ce USR critică aceste inițiative, considerându-le populiste și nesustenabile bugetar. Conflictul apare într-un moment sensibil, în care adoptarea bugetului și stabilitatea economică sunt teme centrale în dezbaterea publică.

Postarea lui Mihai Fifor se încheie cu un mesaj ferm la adresa adversarilor politici: „Luați-vă premierul și plecați. Lăsați țara asta în pace.” De cealaltă parte, Dominic Fritz a reiterat că USR „respectă acordul de coaliție” și că prioritatea este închiderea bugetului și asigurarea stabilității economice.