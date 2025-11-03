Singurul fost lider PSD pe care Grindeanu nu l-a invitat la congres. Grindeanu: E dreptul meu

Întrebat despre participarea lui Liviu Dragnea la Congresul PSD din 7 noiembrie, Grindeanu a afirmat: „Nu (nu l-am invitat – n.r.). E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”.

„Am mai vorbit cu Viorica Dăncilă, care e plecată în acea perioadă, deci nu poate să vină. Și am mai vorbit cu Victor Ponta, care va veni”, a mai spus liderul social-democrat.

Acesta a anunțat încă de vineri că foști lideri ai formațiunii politice vor fi invitați la congres: „Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD, e Marcel Ciolacu. În rest, niciunul nu mai e membru PSD. Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Dăncilă, Dragnea şi aşa mai departe…

Ăsta e doar un exemplu, la nivel macro. Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ni-i aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit, cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor, nu vom reuşi să clădim pe baze corecte. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană şi cred că de aici, şi Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la Congres, de aici trebuie să începem”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democraţii se vor reuni în congres pe 7 noiembrie pentru a alege noua conducere a formaţiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte.