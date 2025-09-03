Sorin Grindeanu confirmă că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: Am fost foarte supărat

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” faptul că, într-adevăr, au existat momente în aceste zile când social-democrații au dorit să iasă de la guvernare.

„Am avut câteva momente în aceste zile în care am avut aceste porniri, să mă gândesc că avem lucruri care ne diferențiază fundamental. Dezamăgirea cea mai mare a fost când nu au fost acceptate acele amendamente legate de veterani, deținuți politici, călugări, nici nu mi-a trecut prin cap că nu vor fi acceptate” , a precizat Sorin Grindeanu.

„-V-a trecut prin cap să vă retrageți?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

„-Da”, a răspuns Sorin Grindeanu.