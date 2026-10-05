Sorin Grindeanu: PSD a solicitat mandat de prim-ministru, iar propunerea sunt eu

Grindeanu a spus că PSD își dorește formarea rapidă a unui guvern și schimbarea direcției de administrare a țării.
„Partidul Social-Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintele mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Sorin Grindeanu.
Liderul PSD a precizat că partidul vrea să fie „parte a soluției” și susține formarea rapidă a unui guvern care să adopte rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.
Grindeanu a reiterat și solicitarea PSD privind schimbarea direcției de administrare a țării, criticând politica de austeritate asociată premierului Ilie Bolojan.
„Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție. Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflație din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de șomeri în plus, la scăderea investițiilor directe în România”, a afirmat Grindeanu.
Președintele PSD a susținut că partidul a avertizat încă din primăvară că modul de administrare a țării trebuie schimbat.
„Ne dorim să fim partea soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au. Sigur susținem soluții din care facem parte”, a mai spus Grindeanu.
El a subliniat că PSD nu a exclus formarea unor majorități și că social-democrații își doresc o soluție rapidă pentru depășirea blocajului politic.
„Îmi doresc rapid și ne dorim rapid să avem această soluție. O soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării”, a conchis Sorin Grindeanu.