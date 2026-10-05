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Sorin Grindeanu: PSD a solicitat mandat de prim-ministru, iar propunerea sunt eu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după consultările de la Cotroceni, că social-democrații au solicitat mandatul pentru funcția de prim-ministru, iar propunerea partidului este chiar el.
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Laura Buciu
05 oct. 2026, 14:33, Politic
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Grindeanu a spus că PSD își dorește formarea rapidă a unui guvern și schimbarea direcției de administrare a țării.

„Partidul Social-Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintele mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Parte a soluției

Liderul PSD a precizat că partidul vrea să fie „parte a soluției” și susține formarea rapidă a unui guvern care să adopte rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

Grindeanu a reiterat și solicitarea PSD privind schimbarea direcției de administrare a țării, criticând politica de austeritate asociată premierului Ilie Bolojan.

„Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție. Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflație din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de șomeri în plus, la scăderea investițiilor directe în România”, a afirmat Grindeanu.

Fără linii roșii

Președintele PSD a susținut că partidul a avertizat încă din primăvară că modul de administrare a țării trebuie schimbat.

„Ne dorim să fim partea soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au. Sigur susținem soluții din care facem parte”, a mai spus Grindeanu.

El a subliniat că PSD nu a exclus formarea unor majorități și că social-democrații își doresc o soluție rapidă pentru depășirea blocajului politic.

„Îmi doresc rapid și ne dorim rapid să avem această soluție. O soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării”, a conchis Sorin Grindeanu.

 

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