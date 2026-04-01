Sorin Grindeanu: Stabilitatea fără prosperitate nu-și are rostul. Au stabilitate politică și-n Coreea de Nord

Liderul social-democrat avertizează că direcția actuală a coaliției este una „proastă” și invocă exemplele regimurilor autoritare sau instabilitatea din Bulgaria pentru a sublinia că indicatorii macroeconomici și bunăstarea cetățenilor trebuie să fie prioritățile reale ale Executivului.

Într-o declarație tranșantă privind viitorul coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a criticat aspru parcursul actual al țării, subliniind discrepanța dintre discursul oficial despre stabilitate și realitatea economică resimțită de populație. Liderul PSD a punctat că percepția publică este una negativă, 80% dintre români considerând că direcția este greșită.

„Stabilitatea o regăsim și în dictaturi”

Grindeanu a respins argumentul stabilității invocat frecvent de partenerii de coaliție, făcând comparații cu state recunoscute pentru regimuri opresive.

„Stabilitatea, fără prosperitate, nu-și are rostul. Avem stabilitate și în Coreea de Nord. Am avut stabilitate, sau cel puțin există stabilitate, și în Rusia, și în Belarus. Asta nu înseamnă că lucrurile merg în direcția bună sau că acelea sunt modele pentru noi”, a declarat acesta.

În contrapondere, acesta a dat exemplul Bulgariei, care, deși a trecut prin numeroase runde de alegeri și instabilitate politică, reușește în prezent să aibă un rating de țară superior României.

Presiune pe Guvernul Bolojan înainte de votul din 20 aprilie

Declarațiile vin în contextul unor tensiuni majore în interiorul arcului guvernamental. Grindeanu a recunoscut că PSD a intrat în această alianță cu „bună-credință”, însă avertizează că toți indicatorii macroeconomici arată îngrijorător în prezent.

„E datoria noastră să schimbăm acest lucru. Nu putem ignora faptul că viața românilor nu s-a îmbunătățit”, a adăugat el. Referitor la avertismentul premierului Ilie Bolojan privind o posibilă criză politică, Grindeanu a replicat că principala sa teamă nu este criza în sine, ci continuarea pe un drum care nu aduce rezultate economice palpabile.

Partidul Social Democrat urmează să ia o decizie crucială privind menținerea sprijinului pentru actualul Cabinet în cadrul votului intern programat pentru data de 20 aprilie 2026.