Sorin Grindeanu susține impozitarea progresivă și acuză abuzuri în deducerea TVA

Sorin Grindeanu a subliniat că taxarea progresivă reprezintă o viziune corectă pentru un partid social-democrat și că PSD, chiar dacă se află într-o coaliție cu partide de dreapta, își menține poziția.

„Niciodată un partid social-democrat nu-și permite să renunță la o politică fiscală de acest tip, niciodată. În acest moment noi facem parte dintr-o coaliție cu partide de dreapta, care nu acceptă în acest moment acest mod corect din punctul nostru de vedere de a suporta povara fiscală”, a declarat Grindeanu, luni, într-o conferință de presă.

Liderul social-democrat a atras atenția și asupra asupra problemelor legate de colectarea TVA. Despre al treilea pachet de măsuri fiscale, Grindeanu a declarat că intenționează să introducă o reglementare care să ajute mai buna colectare a Taxei pe Valoare Adăugată.

„Ca partea acestui pachet 3 o să fie și o reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA. În acest moment, în România sunt foarte multe facilități prin care poți să-ți deduci TVA-ul”, spune Grindeanu.

El a dat ca exemplu achizițiile de haine sau hrană pentru animale făcute pe firmă, practici care afectează nivelul încasărilor la buget. Acesta a dat exemplu Mall-ul Băneasa: „Sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără haine, sunt cumpărate pe firmă. Ceea ce nu e în regulă. Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA. Mâncarea pentru câini, cumpărată pe firmă”, explică președintele interimar PSD.