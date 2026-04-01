Traian Băsescu: „Blocarea prețurilor la carburanți ar duce la penurie” / „România are resurse, problema e funcționarea rafinăriilor”

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că o eventuală intervenție administrativă pentru limitarea prețurilor la carburanți ar putea avea efecte negative asupra aprovizionării, inclusiv apariția unei penurii pe piață.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Digi24, unde Băsescu a explicat că, deși în trecut s-au constituit rezerve la prețuri mai mici, acestea sunt înlocuite la costurile actuale ale pieței.

„Foarte mulți spun că s-au făcut rezervele când țițeiul era la jumătate de preț. Da, dar rezervele se înlocuiesc la prețul actual, deci de asta crește prețul pe măsură ce crește prețul țițeiului pe plan mondial. Și România nu are ce să facă, va trebui să se alinieze cu ce se întâmplă pe piața globală”, a spus Băsescu.

„Plafonare înseamnă penurie”

În opinia sa, plafonarea prețurilor ar descuraja operatorii să mai aducă produse petroliere în România.

„Dacă vom încerca să blocăm administrativ creșterea prețului, ne vom alege cu un rezultat cert: penurie. Operatorii nu vor mai fi interesați să aducă benzină sau motorină pe piață”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a subliniat însă că România nu se confruntă cu o problemă de aprovizionare cu țiței și că există mai multe rute și surse disponibile.

Potrivit acestuia, importurile pot fi realizate din Kazahstan, prin terminalul de la Novorosisk, dar și din Orientul Mijlociu sau zona Mării Caspice, prin portul turcesc Ceyhan.

„Mai mare este problema producției de energie electrică”

De asemenea, România ar putea importa gaze naturale din Algeria, ceea ce oferă o diversificare a surselor energetice.

Băsescu a atras atenția că dificultățile reale ar putea apărea la nivelul rafinăriilor, multe dintre acestea fiind în prezent în revizie.

Băsescu e mai îngrijorat de producția de energie electrică decât de aprovizionarea cu petrol.

El crede că închiderea unor capacități pe cărbune ar fi trebuit amânată.

„România are variante să nu intre în lipsă de combustibil.

Mai mare este problema producției de energie electrică. Închiderea unor grupuri care funcționau pe carbune poate că trebuia amânată”, a spus acesta.