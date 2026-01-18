Prima pagină » Politic » Traian Băsescu: „Trump și Putin – aproape că te întrebi care-i deosebirea”. America – piraterie de cea mai joasă speță

Fostul președinte Traian Băsescu a tras un semnal de alarmă privind declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda și Venezuela: „Un lucru trebuie clarificat pentru lume, pentru America, chiar de președintele Trump”.
Andreea Tobias
18 ian. 2026, 15:29, Politic

„Președintele Trump trebuie să gândească bine ce fel de lume lasă în urma lui. Îl avem pe dânsul care spune că nu îi pasă de dreptul internațional și îl avem pe Putin căruia nici lui nu îi pasă de dreptul internațional. Aproape că avem… a ne pune întrebarea care-i deosebirea între ei”, a spus Băsescu la Digi 24.

Fostul șef de stat a subliniat că diferența majoră rămâne faptul că Putin este un criminal de război, în timp ce Trump „n-a ajuns la această definiție”.

Venezuela și Groenlanda, ținta resurselor naturale

Băsescu a criticat intervenția spectaculoasă a lui Trump în Venezuela, unde președintele Maduro a fost ridicat și este judecat acum în Statele Unite. „Totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are Venezuela și nicidecum pentru traficul de droguri. Nu Venezuela este cel mai mare furnizor de droguri pe piața Statelor Unite, ci Mexicul, Columbia”, a explicat el.

În cazul Groenlandei, fostul președinte consideră că „povestea cu securitatea Statelor Unite este, să fiu scuzat că spun așa ceva despre un președinte al Statelor Unite, o minciună”.

„Danemarca vine și le spune: poftiți, aveți toată Groenlanda, faceți bază militară lângă bază militară, aduceți tehnică, aduceți tehnologie. Pentru ce trebuie să anexați?”.

„O piraterie de cea mai joasă speță”

Răspunsul lui Trump după vizita premierului danez și a celui groenlandez a fost categoric: vor Groenlanda fără niciun fel de obligații. „Practic este un furt de resurse al unui popor. Aici a ajuns America, un soi de piraterie de cea mai joasă speță, demnă de secolele trecute”, a afirmat Băsescu.

El a subliniat că Venezuela a fost capturată pentru țiței, iar Groenlanda este vizată pentru pământurile rare.

„Voi rămâne pro-american până îmi închid ochii”

Traian Băsescu a ținut să precizeze că nu critică America, ci politica lui Trump. „Voi rămâne pro-american până îmi închid ochii. Dar ce face Trump face servicii Americii?”.

Fostul președinte s-a declarat îngrijorat de tăcerea Consiliului de Securitate ONU. „N-am mai auzit de convocarea Consiliului de Securitate pentru ceva de luni bune. N-am văzut o decizie vis-a-vis de Groenlanda, vis-a-vis de Venezuela, vis-a-vis de Canada”.

În loc de „Make America Great Again”, Băsescu e de părere că Trump transformă sloganul în „Make America Great” la dimensiuni pe care America nu le-a avut niciodată după al Doilea Război Mondial, devenind agresivă pentru ocuparea de teritorii, inclusiv ale aliaților.

