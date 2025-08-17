Trei state republicane trimit trupe la Washington la cererea Administrației Trump. Care este motivul

Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud și Ohio au anunțat sâmbătă trimiterea a sute de militari ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., la solicitarea administrației președintelui Donald Trump.

Motivul care stă în spatele acestei mișcări este faptul că Donald Trump a descris capitala Washington drept un oraș afectat de criminalitate și lipsă de siguranță, transmite Reuters.

Decizia a venit după ce administrația Trump a negociat cu autoritățile locale păstrarea șefei poliției din D.C., Pamela Smith, în funcție, în urma unui proces intentat de procurorul general al districtului pentru a bloca preluarea controlului poliției de către guvernul federal.

Deși Trump a justificat măsura prin invocarea unei „urgențe de securitate și a unei crize a persoanelor fără adăpost”, datele Departamentului de Justiție arată că rata crimelor violente în 2024 a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în capitală.

Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a anunțat trimiterea a 300 – 400 de militari, împreună cu echipamente și instruire specializată, precizează aceeași sursă.

Carolina de Sud va disloca 200 de trupe, iar Ohio, 150 de polițiști militari.

Garda Națională, structură care răspunde în mod normal de guvernatorii statelor, este subordonată direct președintelui în Districtul Columbia.

Oficialii de la Casa Albă au declarat că trupele desfășurate la Washington au rol de patrulare, iar în perioada următoare ar putea primi ordin să fie înarmate.

Donald Trump a spus că ar putea lua măsuri similare și în alte orașe conduse de democrați, pe modelul intervenției din iunie. La acel moment, el a trimis trupe în Los Angeles împotriva voinței guvernatorului Californiei.

O instanță federală urmează să decidă dacă această acțiune a fost legală.