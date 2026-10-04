Un fost președinte explică cum poate ieși România din criză: Vom avea Guvern în 10 zile

Traian Băsescu, fostul președinte al României, spune la Digi24 că soluția ca România să își continue traiectoria fiscal-bugetară este să avem un guvern cu puteri depline. Fostul șef de stat spune că următoarea investire a Guvernului va fi în maxim 10 zile, iar executivul va trece.

„Deci sunt convins că se va face și rectificarea. Deci, după părerea mea, mâine președintele va tranșa lucrurile și vom avea guvern în 10 zile maxim. Iar în ceea ce privește bugetul, nu am dubii că va fi credibil. Indiferent ce guvern va fi, va face un buget credibil. Pentru că îl este mult mai ușor acum decât în 2025 să facă bugetul pentru 2026”, a declarat Traian Băsescu, într-un interviu acordat Digi24.

Rectificarea bugetară, cerută de instituțiile statului

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă și asupra îndatoririlor pe care doar un guvern cu puteri depline poate să le îndeplinească. Banii alocați la începutul anului pentru plata salariilor și alte cheltuieli ale instituțiilor statului sunt pe terminate, iar rectificarea bugetară este necesară.

„Acum deja România e plecată pe o direcție. Cumva ce a făcut Ilie Bolojan, lucruri care i-au adus și demiterea din funcție până la urmă și foarte multe critici, ne-au adus cumva pe culoarul bun, să zicem. Toate aceste lucruri care s-au întâmplat la guvern, că de acolo s-au luat deciziile”, a mai precizat Băsescu.

O rectificare bugetară ar putea fi aprobată și în Parlament, însă, explică surse social-democrate pentru MEDIAFAX, ar risca să fie alterată de amendamente.

Băsescu: Sunt un adversar al modului prin care Bolojan a obținut reducerea de deficit

Traian Băsescu critică modul în care Ilie Bolojan, premierul interimar, a asigurat reducerea deficitului. Fostul șef de stat spune că creșterile de taxe nu ar fi fost prima soluție la care ar fi apelat.

„Sunt un adversar total al modului cum Bolojan a obținut reducerea de deficit prin mărire de taxe, care a lovit economia, ca dovadă vom avea o creștere ușor negativă în condițiile în care am avut bani europeni pentru autostrăzi, pentru căi ferate, pentru ce am vrut și ce n-am vrut. Deci cu tot bugetul din PNRR, din SAFE, din banii alocați pentru agricultură, cu toți banii ăștia cheltuiți, datorită introducerii de taxe impozite în moment de criză, practic n-am reușit să realizăm o creștere economică”, a mai prezidat fostul șef de stat.

Ce variante are pe masă președintele

Fostul președinte spune că una dintre soluțiile care ar putea trece de votul de învestire din Parlament ar fi scenariul în care Nicușor Dan desemnează un premier independent, care mai apoi să își creeze un guvern cu miniștri ce provin de la partide.

„Eu vă spun un principiu care poate salva lucrurile, adică premier independent și partidele în guvern. Povestea cu tot guvernul să fie independent de partide nu funcționează. Au de făcut o rectificare bugetară, au de întocmit bugetul pentru 2027. Asta nu poți să o faci decât cu oameni politici, cu partide care susțin acel proiect”, a mai declarat Băsescu.

Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii partidelor și grupurilor parlamentare la Cotroceni, într-o nouă rundă de consultări privind viitorul executiv. Președintele a anunțat că, imediat după încheierea întrevederilor, va face și cea de-a patra desemnare de premier.