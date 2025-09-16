Unii dintre inculpaţii din dosarul Georgescu-Potra au legături certe cu Federaţia Rusă

„Inculpatul pe care îl aveţi în poză (pe exran erau imagini cu Sechila, Potra şi Georgescu – n.r.) în momentul de faţă este în afara oricărui dubiu (…) documentat în urma percheziţiilor informatice şi cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt, de asemenea, absolut certe şi în afara oricăror dubii”, spune Alex Florenţa, la Antena 3 CNN.

Nu în ultimul rând, o parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, „este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţiilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe, cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”, spune Florenţa, despre Sechila.

„Ca şi concluzie, principalul lucru care trebuie înţeles în momentul de faţă e în mod că România în mod cert a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale din acel an. Şi faptul că întreaga această infrastructură la care am făcut astăzi referire va fi cu certitudine folosită şi pe viitor. De altfel, avem elemente concrete care arată că pe momente cheie unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populaţii într-o direcţie sau în cealaltă, ea a fost folosită deja inclusiv în anul 2025. Este poate cel mai important lucru pentru ca populaţia să înţeleagă că România a fost, este şi probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid cărora instituţiile de forţă ale statului trebuie să-i facă faţă, împreună cu mass media”, a mai spus Florenţa.

Procurorul general a mai spus că chiar dacă acest război hibrid nu se vede, chiar dacă el nu este perceput ca o dronă care cade undeva în apropiere de graniţă, deşi vedem că avem în ultimul timp şi astfel de incidente, „acest război este mult mai perfid, este mult mai insidios, pentru că rolul lor este în primul rând să afecteze minţile oamenilor”.