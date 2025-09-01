Ursula von der Leyen: Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană

„Pentru acest lucru, avem finanțarea. Trebuie să lucrăm la implementarea acesteia și, bineînțeles, să asigurăm sustenabilitatea pe termen lung. Așa că, în primul rând, pentru suportul financiar pe termen lung, împreună cu Consiliul European, am acordat un pachet de 800 milioane de euro până în anul 2030. Și o parte din acest pachet este instrumentul SAFE. SAFE este un instrument de 150 milioane de euro. Și sunt foarte fericită că 19 țări s-au înscris la SAFE pentru achiziții comune. Acest lucru include România și este o inițiativă foarte bună. În vizita la baza navală, mi-a fost foarte interesant să văd primele idei pentru proiectele navale. În al doilea rând, cum am spus, este implementarea, bineînțeles. Și pentru asta, vom dezvolta o mapă de joc pe care o vom prezenta la Consiliul European: cum vedem deficiențele de capacitate pe care le avem, cum vrem să le acoperim până în anul 2030, cu termene și sume, pentru că știm că doar ceea ce se planifică, se și realizează”, a spus Ursula von der Leyen.

Sustenabilitatea investițiilor în apărare

Președinta Comisiei Europene a subliniat că un alt aspect esențial îl reprezintă sustenabilitatea investițiilor în apărare și că răspunsul structural constă în consolidarea apărării prin noul buget european, care va intra în vigoare în doi ani.

„Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană, ne propunem să creștem de cinci ori investițiile în apărare, și asta include, bineînțeles, capabilitățile militare. Și ne propunem să creștem de zece ori investițiile în mobilitatea militară”, precizează von der Leyen.