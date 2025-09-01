Ursula von der Leyen, vizită oficială în România: Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană / Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul de securitate în cadrul strategiei pentru Marea Neagră să fie la Constanța

Ionuț Moșteanu: Portul Constanța este și va rămâne un nod strategic

Portul Constanța este și va rămâne un nod strategic, susține ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după întâlnirea de la Constanța cu Ursula von der Leyen. El anunță că s-a discutat și despre extinderea bazei Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Ionuț Moșteanu susține că a discutat împreună cu Ursula von der Leyen, Andrius Kubilius, Nicușor Dan și Oana Țoiu despre întărirea securității Europei pe Flancul Estic.

Ursula von der Leyen: Sancțiunile europene afectează enorm economia rusă

Sancțiunile europene afectează enorm economia rusă, afirmă luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă în România.

„Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează enorm economia rusă. Dacă ne uităm la dobândă, este la 20%. Dacă ne uităm la inflație, este la 10%. Am avut, de asemenea, cazul în care ministrul rus pentru dezvoltarea economică a afirmat în publi că Rusia este pe calea recesiunii”, afirmă Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen: Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană

Ursula von der Leyen a susținut luni, la o conferință de presă alături de Nicușor Dan, că România va primi 800 milioane de euro pentru apărare și că investițiile europene în securitate vor fi majorate semnificativ.

Dan: Ne dorim ca hubul de securitate în cadrul strategiei pentru Marea Neagră să fie la Constanța

Președintele Nicușor Dan a spus luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute cu Ursula von der Leyen, că România vrea ca hubul de securitate din cadrul strategiei pentru Marea Neagră să fie la Constanța.

„Trăim o perioadă complicată cu agresiune din partea rusă și atunci solidaritatea europeană este importantă. Și față de această amenințare, am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora în sensul acesta. Am discutat de componenta SAFE a programului RIAM, în care România a propus deja niște proiecte, printre care baza Kogălniceanu în care ne aflăm azi, Portul Costanța pe care l-am vizitat azi, de asemenea, programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât și zona civilă”, a spus președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România are un rol strategic pe Flancul Estic al NATO

„Astăzi (luni – n.r.) i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.