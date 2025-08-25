Vicepreședinte PNL: USR trebuie să înțeleagă că tehnica piciorului în ușă nu funcționează

Uniunea Salvați România și-l dorește pe fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, în timp ce liberalii ar merge mai degrabă pe mâna primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică atitudinea USR, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei: „PNL are tot dreptul să aibă candidat pentru Primăria Capitalei, are cele mai importante organizații, în definitiv, am văzut sondajele de opinie, acest candidat al PNL are toate șansele să devină primarul general al Capitalei. Sigur, este o exagerare a USR și o încercare de a prelua într-un fel un control simbolic în interiorul coaliției de guvernare, prin plasarea domnului Drulă ca și candidat al unei alianțe PNL-USR”.

Liberalul precizează că „în momentul de față, ne îndreptăm spre acest candidat al PNL, care a luat 70% la alegerile locale în Sectorul 6″.

Întrebat dacă asta înseamnă că va fi un candidat comun PNL-USR la alegerile pentru Primăria Municipiului București sau dacă vor fi candidați separați, Alexandru Muraru a răspuns: „Eu cred că USR trebuie să înțeleagă că această tehnică a piciorului în ușă nu funcționează. Dacă vii și spui că un candidat care nu are nicio experiență în administrația locală poate fi candidat, pentru că USR a susținut pe cineva la un moment dat care a devenit președintele României, ei neavând candidat la acel moment și având doar două Sectoare în București, cum au și PNL și PSD, eu cred că este o exagerare și nu o tehnică politică. În PNL nu a mers niciodată această strategie de a veni și de a impune un candidat”.