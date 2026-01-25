Volodimir Zelenski: Câinele lui Lukashenko are mai multe drepturi decât cetățenii din Belarus

Președintele Volodimir Zelenski a vorbit duminică la Vilnius despre unitatea dintre Ucraina, Polonia și Lituania, unde a spus că Belarusul trebuie să obțină încă independența reală.

Președintele ucrainean a spus că, în prezent, câinele alb spitz al dictatorului belarus Alexander Lukashenko „are mai multe drepturi decât poporul belarus”, scrie Kyiv Independent.

El a adăugat că Belarus a avut șansa să schimbe situația în timpul protestelor pașnice din 2020, dar „atunci, sprijinul pentru belaruși pur și simplu nu a fost suficient”.

„Iar acum simțim cu toții cât de greu, cât de scump și cât de periculos a devenit pentru toată lumea din cauza dependenței Belarusului de Moscova – o dependență care nu scade”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că Rusia a folosit teritoriul Belarusului pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei în 2022 și continuă să folosească industria și legăturile comerciale.

„Forțele ruse lansează drone împotriva Ucrainei din Belarus, folosind teritoriul pentru comunicații și ghidare, iar Belarus servește ca platformă pentru Rusia pentru a exercita presiune asupra Europei cu rachete «Oreshnik».”, a spus Zelenski.

„De aceea Europa nu trebuie să piardă nicio națiune care trăiește în libertate. De aceea Europa nu trebuie să piardă timp. De aceea, în fiecare zi, noi toți, în Europa, trebuie să lucrăm pentru o Europă puternică”, a mai adăugat el.

Înainte de discurs, Zelenski s-a întâlnit cu președintele lituanian Gitanas Nauseda și a discutat despre criza energetică din Ucraina, cooperarea militară și progresul negocierilor de pace.

Președintele polonez Karol Nawrocki a participat, de asemenea, la discuții.

„Astăzi, la Vilnius, ne coordonăm cu partenerii noștri din regiune – Lituania și Polonia. Colaborăm cu fiecare lider pentru a consolida Ucraina. Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea venită din partea Rusiei, iar națiunile noastre sunt cele care înțeleg cel mai bine acest lucru”, a afirmat Zelenski.

Acesta a mai menționat și sprijinul „fără precedent” oferit de Polonia și Lituania de la începutul invaziei ruse și a mulțumit altor țări europene, Statelor Unite, Canadei și Japoniei.

„În 1863, insurgenții nici nu puteau visa la o astfel de unitate – iar astăzi, această unitate funcționează. Uniunea Europeană există și devine mai puternică în fiecare an.”, a spus el.