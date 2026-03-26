Alexandru Rogobete la Gala Colegiului Medicilor: „Este un moment important pentru sănătatea românească. Astăzi medicina în România nu se mai face cu mâinile goale”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în cadrul Galei Colegiului Medicilor, că sistemul medical din România intră într-o etapă de schimbare, în care investițiile și modernizarea devin tot mai vizibile.

Rogobete a declarat că doar după mulți ani apar proiecte importante care vizează construirea de spitale noi și refacerea unor unități medicale care sunt în condiții grave.

Acesta a explicat că, în prezent, discuțiile nu se mai axează pe problemele sistemului, dar subiectele abordate includ și dezbateri despre progresele realizate.

Potrivit ministrului, aparatura medicală modernă și accesul la tratamente comparabile cu cele din alte țări arată o evoluție majoră a domeniului.

„Este un moment important pentru sănătatea românească, pentru că sănătatea din România astăzi este în transformare. Nu suntem perfecţi. Şi întotdeauna este loc de mai bine, dar discutăm pentru prima dată, în ultimii 36 de ani, de spitale noi, de multe spitale care s-au reabilitat. Discutăm despre dotări şi despre echipamente de ultimă generaţie, discutăm despre medicamente asemănătoare şi egale cu cele folosite în toată lumea”, a afirmat ministrul Sănătăţii, joi seară, la Gala Colegiului Medicilor din România.

Alexandru Rogobete a mai spus că medicina din România începe să se desprindă de practicile improvizate din trecut și se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologie și infrastructură adecvată.

„Astăzi medicina în România nu se mai face cu mâinile goale. Astăzi, în multe locuri, medicina nu se mai face improvizat. Şi da, este important să urmărim în dinamică cum a evoluat sistemul de sănătate, este important să ne uităm în jurul nostru şi poate să ne apreciem mai mult medicii. Poate să ne apreciem mai mult personalul medical şi toţi cei care stau la capul nostru, noaptea, atunci când viaţa noastră este în dezechilibru”, a declarat Alexandru Rogobete.

În același context, ministrul a transmis un mesaj către medicii români și personalul sanitar, în care le-a mulțumit pentru efortul depus și a recunoscut că a existat o presiune la care aceștia au fost supuși.

„Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi am datoria să îmi cer scuze în faţa dumneavoastră pentru că, ani la rând, din păcate, dumneavoastră aţi fost cei care aţi răspuns în faţa opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru indolenţa sistemului. Cred că acest lucru trebuie să se oprească şi cred că aveţi nevoie, şi cu toţii trebuie să facem asta, aveţi nevoie de mai mult respect şi de un «mulţumesc» spus mai din suflet”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.