Creatina ar putea ajuta la creșterea masei musculare chiar și fără sport, arată un nou studiu

Creatina este unul dintre cele mai studiate suplimente pentru sport și este folosită de mult timp pentru susținerea performanței și a dezvoltării musculare.

Noul studiu sugerează că efectele sale ar putea fi importante și în perioada de mijloc a vieții, când organismul începe să piardă în mod natural masă musculară.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, publicat în Journal of the International Society of Sports Nutrition, a inclus 73 de adulți sănătoși și sedentari. La final, 64 de persoane cu vârste între 45 și 65 de ani au finalizat protocolul și au intrat în analiza rezultatelor.

Participanții au primit zilnic fie creatină monohidrat, în doză totală de 10 grame, fie un placebo.

Participanții au avut posibilitatea să aleagă între două variante. Un grup a continuat cu stilul obișnuit de viață, fără un program de exerciții.

Celălalt a urmat un program de antrenament și o dietă cu deficit caloric.

Cercetătorii au evaluat compoziția corporală, forța, rezistența musculară, dar și mai mulți indicatori metabolici și cognitivi.

Rezultatele au arătat că persoanele care au luat creatină fără să facă antrenamente de forță au acumulat, în medie, aproximativ 1,1 kilograme, în cele 12 săptămâni. Cei care au combinat creatina cu exercițiile au câștigat aproximativ 1,3 kilograme.

Și forța musculară s-a îmbunătățit. Participanții care au primit creatină au avut rezultate mai bune la exerciții precum împinsul la aparat pentru picioare și împinsul de la piept.

Totuși, cei care au făcut și exerciții au obținut câștiguri mai mari.

De ce contează după 45 de ani

Pierderea masei musculare apare treptat odată cu înaintarea în vârstă. Fenomenul poate afecta forța, mobilitatea și capacitatea de a face activități obișnuite și poate crește riscul de fragilitate și accidentări.

Tocmai de aceea, cercetătorii sunt interesați de metode care pot ajuta oamenii să își păstreze masa musculară pe măsură ce înaintează în vârstă.

Studiul a identificat și unele modificări favorabile ale unor indicatori metabolici, printre care HbA1c și anumite valori ale grăsimilor din sânge. Cercetătorii au observat, de asemenea, unele semnale legate de memorie și funcția cognitivă, însă acestea trebuie interpretate cu prudență. Autorii subliniază că rezultatele cognitive sunt exploratorii și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru concluzii ferme.

Creatina nu înlocuiește exercițiile

Rezultatele sunt interesante, dar nu înseamnă că persoanele de vârstă mijlocie pot obține aceleași beneficii dacă renunță la mișcare și iau doar creatină.

Studiul a fost relativ mic și a durat doar 12 săptămâni. În plus, persoanele care au combinat creatina cu exercițiile au avut rezultate mai bune în ceea ce privește forța musculară. Cercetătorii concluzionează că suplimentul ar putea ajuta adulții de vârstă mijlocie și mai în vârstă să își păstreze masa musculară și forța, cu sau fără exerciții, dar nu prezintă creatina drept un substitut pentru activitatea fizică.

Mesajul cel mai important al cercetării este, astfel, mai puțin spectaculos decât sugerează titlul și tocmai de aceea mai util: creatina ar putea fi un instrument suplimentar pentru menținerea masei musculare la vârsta mijlocie, inclusiv pentru persoanele care nu fac antrenamente de forță.