Accident grav în Iași. Un microbuz s-a răsturnat într-o curbă. 20 de persoane, implicate

Potrivit ISU Iași, microbuzul s-a răsturnat într-o curbă în localitatea Țigănași. Toate persoanele implicate s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu ajutorul cetățenilor care au oprit la locul accidentului.

Pompierii transmit că sunt implicate 20 de persoane, iar două sunt inconștiente.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje din județul Vaslui și din mai multe subunități ale ISU Iași.

La fața locului au fost trimise autospeciale pentru transportul victimelor multiple, echipaje de prim ajutor și ambulanțe, inclusiv una cu medic.

Misiunea este în desfășurare, iar persoanele implicate sunt evaluate medical.