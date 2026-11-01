Prima pagină » Social » Accident grav în Iași. Un microbuz s-a răsturnat într-o curbă. 20 de persoane, implicate

Accident grav în Iași. Un microbuz s-a răsturnat într-o curbă. 20 de persoane, implicate

Un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, duminică seara, în localitatea Țigănași, județul Iași. 20 de persoane sunt implicate în accident, iar două sunt inconștiente. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Bărbat care a înjunghiat un șofer de ride-sharing în București, arestat preventiv
Bărbat care a înjunghiat un șofer de ride-sharing în București, arestat preventiv
A identificat și a raportat vulnerabilități în sistemele NASA și a câștigat aurul la o olimpiadă internațională. Răzvan-Mihai Iacob, premiat la GALA MEDIAFAX 35
A identificat și a raportat vulnerabilități în sistemele NASA și a câștigat aurul la o olimpiadă internațională. Răzvan-Mihai Iacob, premiat la GALA MEDIAFAX 35
Mai multe trasee montane din Prahova, închise iarna. Restricții și pe Transalpina și Transfăgărășan
Mai multe trasee montane din Prahova, închise iarna. Restricții și pe Transalpina și Transfăgărășan
VIDEO | Robert Negoiță vrea desființarea Primăriei Generale. Cum ar trebui administrat Bucureștiul în viziunea primarului Sectorului 3
VIDEO | Robert Negoiță vrea desființarea Primăriei Generale. Cum ar trebui administrat Bucureștiul în viziunea primarului Sectorului 3
11.000 de lei pe lună, suma necesară pentru o familie cu doi copii ca să trăiască decent în România. Ce spune ministrul Muncii
11.000 de lei pe lună, suma necesară pentru o familie cu doi copii ca să trăiască decent în România. Ce spune ministrul Muncii
Cosmin Pirv
01 nov. 2026, 20:23, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ISU Iași, microbuzul s-a răsturnat într-o curbă în localitatea Țigănași. Toate persoanele implicate s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu ajutorul cetățenilor care au oprit la locul accidentului.

Pompierii transmit că sunt implicate 20 de persoane, iar două sunt inconștiente.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje din județul Vaslui și din mai multe subunități ale ISU Iași.

La fața locului au fost trimise autospeciale pentru transportul victimelor multiple, echipaje de prim ajutor și ambulanțe, inclusiv una cu medic.

Misiunea este în desfășurare, iar persoanele implicate sunt evaluate medical.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
Gandul
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Cancan
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
Prosport
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
Libertatea
Pot telefoanele mobile să provoace cancer cerebral? Ce spune oncologul
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor