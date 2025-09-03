AFM: Ghidul de finanțare pentru programul Rabla, în dezbatere publică

AFM a organizat o dezbatere privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic, dedicat persoanelor fizice.

La dezbatere au participat reprezentanții industriei auto și cu cei interesați despre propunerile incluse în noul ghid aflat în consultare.

Potrivit Ministerului Mediului, la dezbatere a fost adusă în dicuție necesitatea de a asigura continuitatea programului, pentru a evita situația de a rămâne fără „Rabla” după 20 de ani de implementare.

S-a vorbit, de asemenea despre suspendarea programului pentru persoane juridice – considerată abuzivă, cu efecte negative pentru mediul privat.

Bugetul alocat a scăzut de la 1,43 mld lei la 200 mil. Lei, iar participanții au întrebat unde merge diferența de 1,2 mld lei.

„Programele AFM sunt supracontractate și exista riscul ca aceste cheltuieli să ajungă în bugetul de stat; suma disponibilă a rezultat prin consens politic în cadrul coaliției”, a precizat Ministerul Mediului.

Persoanele fizice pot solicita până la două ecotichete într-o sesiune, câte unul pentru fiecare autovehicul achiziționat. Sunt eligibile doar autovehicule noi (nu se finanțează diesel), cu valoarea maximă de 60.000 € (termice/hibrid) sau 70.000 € (plug-in/electrice), TVA inclus. Beneficiarii sunt obligați să păstreze mașina înmatriculată pe numele lor minimum 18 luni.

Înscrierea se face direct în aplicația AFM (fără intermediere prin dealer), cu decontarea voucherului la producător.