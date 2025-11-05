Ambasadorul Indiei, blocat pe Valea Prahovei. Oficialul a ales să circule cu trenul pentru a evita aglomerația de pe DN1

Oficialul a întârziat la întâlnirea organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov din cauză că trenul în care se afla a avut o întârziere de două ore și 20 de minute, notează publicația Club Feroviar, citând cotidianul BZB.

Oficialul a ales să călătorească cu trenul de la București, pentru a evita aglomerația de pe DN1. Locomotiva trenului în care se afla oficialul s-a defectat, însă, în apropiere de Sinaia. Problema a survenit din cauza unor probleme de aderență a roților pe șină între stațiile Valea Largă și Sinaia, iar locomotiva a fost schimbată cu o alta.

Ambasadorul a plecat de dimineață, cu trenul IR 1680, care a plecat, pe ruta București Nord – Brașov, la ora 08:20 din Gara de Nord și ar fi trebuit să ajungă în Brașov la ora 10:50. Așadar, drumul care, în mod normal, ar fi trebuit să dureze 2 ore și 26 de minute, a durat 4 ore și 46 de minute, pe o distanță de 166 de kilometri.

Cu toate că trenul în care se afla ambasadorul a suferi întârzieri, oficialul a ajuns, până la urmă, la eveniment, acolo unde s-a întâlnit cu o delegație formată din oameni de afaceri din India, dar și antreprenori români din Brașov și din ale orașe ale țării, potrivit BZB.

Ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa, dr. Manoj Kumar Mohapatra a declarat că-și dorește îmbunătățirea relațiilor comerciale dintre India și România.