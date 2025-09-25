Ancheta adolescentului care a amenințat sute de instituții: Suspectul ar fi recunoscut că a avut un complice

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre o fată de 14 ani din Prahova, pe care o cunoscuse pe rețelele sociale și cu care ar fi pus la cale amenințările.

Elevul este de la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București și fusese cercetat anterior de FBI pentru terorism.

Cercetările procurorilor DIICOT sunt momentan in rem. Urmează să fie analizate toate mesajele trimise către instituții pentru a stabili dacă cercetările pot fi transformate in personam și adolescentul să fie oficial pus sub acuzare.

Adolescentul a fost ridicat de pe stradă când mergea la școală și dus la Poliția Capitalei. Inițial, nu a vrut să coopereze cu anchetatorii, ba chiar a avut momente în care a început să devină agresiv.

Anchetatorii au confiscat un laptop și telefonul mobil, pe care adolescentul a încercat inițial să îl distrugă când a văzut oamenii legii. Pe tot parcursul verificărilor a fost asistat de tatăl său.

Cazul se complică și prin faptul că nu este prima abatere a tânărului. Acesta fusese cerut de autoritățile americane după ce FBI aflase că, în urmă cu doi ani, aderase la o grupare infracțională care se ocupa cu acte de terorism.

Urmează să se stabilească în ce condiții a trimis adolescentul email-urile de amenințare și care este motivul pentru care a făcut acest lucru, având în vedere antecedentele sale.