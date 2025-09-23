Arad: 65 de persoane duse la audieri într-un dosar de trafic de droguri

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT fac marți 64 de percheziții domiciliare în județul Arad, într-o cauză privind săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, toate în formă continuată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, peste 20 de persoane ar fi procurat, deținut, depozitat, transportat, intermediat, oferit cu titlu gratuit și vândut, în mod repetat, droguri și substanțe cu efect psihoactiv.

IPJ Arad anunță că sunt puse în executare 65 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul DIICOT Arad.

„În acest moment, ancheta se află în plină desfășurare și este instrumentată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad. Polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate desfășoară activități specifice, sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea activității infracționale a mai multor persoane implicate în distribuirea și comercializarea de droguri de risc, de mare risc, precum și a substanțelor cu efecte psihoactive. Este o acțiune de amploare, care vizează destructurarea unei rețele bine organizate, cu ramificații în mai multe localități din județ. Cooperarea între instituții este esențială în astfel de cazuri, iar noi vom continua să acționăm cu fermitate pentru prevenirea și combaterea acestor forme grave de criminalitate, care pun în pericol sănătatea publică, în special a tinerilor”, a declarat comisarul-șef Cosmin Popovici, șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.