Atenționare INFOTRAFIC: Ceață densă și polei în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi

Gabriel Pecheanu
15 ian. 2026, 07:12, Social

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, la acest moment, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit ca urmare a producerii unor accidente rutiere.

Ceață densă în mai multe județe

Condiții de ceață care reduc vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, sunt semnalate în județele:

Arad, Bihor, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman și Timiș.

Aceste condiții pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii, crescând riscul de accidente.

Polei și precipitații mixte

În județele Bacău, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea se semnalează precipitații mixte, care depun polei pe carosabil, îngreunând circulația.

Trafic normal pe principalele artere

Pe marile artere rutiere ale țării, respectiv:

  • Autostrada A1 București – Pitești

  • Autostrada A2 București – Constanța

  • Autostrada A3 București – Ploiești

  • DN 1 Ploiești – Brașov

se circulă în condiții bune, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună.

Recomandări pentru șoferi

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii recomandă:

  • Reducerea semnificativă a vitezei

  • Asigurarea unei vizibilități optime prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale

  • Utilizarea sistemelor de dezaburire și a luminilor de ceață

  • Păstrarea unei distanțe mai mari între vehicule

  • Evitarea depășirilor riscante

  • Interdicția opririi pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor

Atenționări pentru pietoni

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe carosabil, mai ales pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Traversarea drumului trebuie făcută doar după ce s-au asigurat că au fost observați de șoferi.

