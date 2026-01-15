Atenționare INFOTRAFIC: Ceață densă și polei în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, la acest moment, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit ca urmare a producerii unor accidente rutiere.
Condiții de ceață care reduc vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, sunt semnalate în județele:
Arad, Bihor, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman și Timiș.
Aceste condiții pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii, crescând riscul de accidente.
În județele Bacău, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea se semnalează precipitații mixte, care depun polei pe carosabil, îngreunând circulația.
Pe marile artere rutiere ale țării, respectiv:
Autostrada A1 București – Pitești
Autostrada A2 București – Constanța
Autostrada A3 București – Ploiești
DN 1 Ploiești – Brașov
se circulă în condiții bune, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună.
Pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii recomandă:
Reducerea semnificativă a vitezei
Asigurarea unei vizibilități optime prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale
Utilizarea sistemelor de dezaburire și a luminilor de ceață
Păstrarea unei distanțe mai mari între vehicule
Evitarea depășirilor riscante
Interdicția opririi pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor
Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe carosabil, mai ales pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Traversarea drumului trebuie făcută doar după ce s-au asigurat că au fost observați de șoferi.