Băluță, convins că Guvernul va implementa fuziunea Elcen și Termoenergetica

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, este convins că Guvernul va aproba în următoarele săptămâni modificări legislative care să permită fuziunea Elcen și Termoenergetica.

„În urma discuțiilor cu primarii de sector, în urma discuțiilor cu Guvernul României, în urma discuțiilor cu Daniel Băluță, suntem cu toții convinși că cea mai bună soluție pentru a rezolva problema apei calde din București este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între Elcen și Termoenergetica”, a spus sâmbătă Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

„Este o decizie foarte importantă a coaliției”

„În această privință nu vă vorbesc doar ca locuitor al Bucureștiului, nu vă vorbesc doar ca primar al Sectorului 4, ci ca și prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, pentru că este o decizie foarte importantă pe care coaliția trebuie să o ia.

Și sunt convins că în următoarele modificări legislative pe care Guvernul României le va implementa în următoarele săptămâni, această problemă cronică pe care a avut-o Bucureștiul va fi în sfârșit rezolvată.

Băluță: „Avem nevoie de acei bani pentru a duce mai departe investițiile”

Atât ministrul Finanțelor, cât și ministrul Energiei, cât și primul ministru și toți participanții în această coaliție am convingerea că vor face de îndată această modificare legislativă”, a spus Daniel Băluță.

„Banii care se fac de pe urma apei calde și a căldurii, care se vând pe piața liberă, trebuie să rămână în București.

De acei bani avem nevoie pentru a duce mai departe investițiile”, a adăugat, la rândul său, primarul general interimar al Capitalei.