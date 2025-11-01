Prima pagină » Social » Bărbat din Turda, prins în flagrant în timp ce vindea o armă pentru 1.200 de euro

Bărbat din Turda, prins în flagrant în timp ce vindea o armă pentru 1.200 de euro

Un tânăr de 28 de ani din Turda a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă o armă neletală, fără autorizație, pentru 1.200 de euro.
Bărbat din Turda, prins în flagrant în timp ce vindea o armă pentru 1.200 de euro
Sursă foto: Pexels
Rareș Mustață
01 nov. 2025, 16:45, Social

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Cluj au surprins în flagrant, pe 30 octombrie, un bărbat de 28 de ani din Turda, în timp ce vindea un pistol calibrul 9 mm, fără serie și supus autorizării, unui alt bărbat.

Tranzacția urma să se facă pe strada Iazurilor din municipiu, pentru suma de 1.200 de euro.

Arma neletală a fost ridicată de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

A doua zi, pe 31 octombrie, după prezentarea în fața procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.