Bărbat din Turda, prins în flagrant în timp ce vindea o armă pentru 1.200 de euro

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Cluj au surprins în flagrant, pe 30 octombrie, un bărbat de 28 de ani din Turda, în timp ce vindea un pistol calibrul 9 mm, fără serie și supus autorizării, unui alt bărbat.

Tranzacția urma să se facă pe strada Iazurilor din municipiu, pentru suma de 1.200 de euro.

Arma neletală a fost ridicată de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

A doua zi, pe 31 octombrie, după prezentarea în fața procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.