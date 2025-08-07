Ciprian Ciucu, omagiu la moartea Steluței Coposu: Se închide un capitol din istoria recentă

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ciucu a adus un omagiu Steluței Rodica Coposu, pe care a descris-o drept „O figură discretă, dar esențială în păstrarea memoriei celui care a fost simbolul demnității politice și al rezistenței morale în fața comunismului”.

„Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă – ultimul martor direct al unei familii care a însemnat onoare, suferință și demnitate în istoria României”, a mai adăugat primarul Sectorului 6.

Acesta l-a elogiat și pe fostul lider țărănist, Corneliu Coposu „a fost o conștiință națională.

Un om care a trecut prin chinurile temnițelor regimului comunist fără să abdice de la valorile în care credea.

Un reper de verticalitate, care a pus interesul României deasupra propriei suferințe”.

Edilul a subliniat și eforturile depuse de surorile sale, Flavia și Steluța Coposu menținerea amintirii vii fratelui lor mai mare prin înființarea Fundației Corneliu Coposu. „Pentru aceasta, au fost decorate de Majestatea Sa Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale”, a mai scris Ciucu.