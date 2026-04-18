Doi tineri arestați preventiv deoarece au dat foc unei case din Galați

Doi tineri au fost arestați preventiv deoarece au dat foc unei case din Galați. Cei doi sunt din Constanța. Incidentul a pornit de la o ceartă între tatăl lor și concubina acestuia.
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 19:29, Social

IPJ Galați a anunțat că „doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, din municipiul Constanța, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Galați i-au reținut pentru 24 de ore.”

Ancheta a pornit în urma unui incendiu produs în orașul Galați. Anchetatorii au stabilit că focul a fost provocat ca urmare a unui conflict.

„În urma activităților investigative complexe desfășurate într-un dosar penal ce vizează un incendiu produs în seara zilei de 14 aprilie 2026, la un imobil situat pe strada Traian, din municipiul Galați, s-a stabilit că cei doi tineri ar fi provocat în mod intenționat incendiul, prin utilizarea unor produse petroliere. Fapta ar fi fost comisă pe fondul unui conflict existent între tatăl celor doi tineri, un bărbat de 48 de ani, și concubina sa, o femeie de 50 de ani”, a transmis IPJ Galați.

Bărbatul de 48 de ani se sustrage cercetărilor și este căutat de polițiști.

