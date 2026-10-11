Prima pagină » Social » Doi tineri din Brașov, arestați preventiv după ce ar fi tâlhărit și șantajat un bărbat. Și-ar fi cumpărat dispozitive electronice în rate pe numele lui

Doi tineri din Brașov, arestați preventiv după ce ar fi tâlhărit și șantajat un bărbat. Și-ar fi cumpărat dispozitive electronice în rate pe numele lui

Doi tineri din Brașov au fost arestați preventiv, după ce ar fi intrat peste un bărbat în casă și l-ar fi forțat să le dea bani. De asemenea, tinerii l-ar fi forțat să cumpere în rate bunuri pe care cei doi și le-ar fi însușit ulterior, potrivit IPJ Brașov.
Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin 10 zile. Bușoi: Miza este să le repornim în siguranță. Nu vedem motive pentru creșteri de preț mai mari de 20%
Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin 10 zile. Bușoi: Miza este să le repornim în siguranță. Nu vedem motive pentru creșteri de preț mai mari de 20%
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
VIDEO | Ambasadoarea Finlandei, despre secretul fericirii: Suntem mulțumiți cu ceea ce avem
VIDEO | Ambasadoarea Finlandei, despre secretul fericirii: Suntem mulțumiți cu ceea ce avem
Incendiul violent de la fosta unitate militară din Vâlcea, stins după ore întregi de luptă cu flăcările: 20 de mașini de pompieri au intervenit / Câteva echipaje rămân la fața locului
Incendiul violent de la fosta unitate militară din Vâlcea, stins după ore întregi de luptă cu flăcările: 20 de mașini de pompieri au intervenit / Câteva echipaje rămân la fața locului
„Călin Georgescu este președinte” În jur de 200 de susținători, la Arestul Central
„Călin Georgescu este președinte” În jur de 200 de susținători, la Arestul Central
Daiana Rob
11 oct. 2026, 16:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Faptele s-a fi întâmplat în luna septembrie. Ambii tineri, cu vârsta de 19 ani, ar fi abordat în mai multe rânduri, un bărbat din Brașov, căruia i-ar fi solicitat diferite sume de bani, amenințându-l și reacționând atunci când acesta refuza să le ofere banii ceruți.

„Astfel, în două dintre situațiile investigate, cei doi ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate și ar fi constrâns-o, prin acte de violență, să le remită sumele de 300, respectiv 700 de euro.De asemenea, în alte împrejurări, unul dintre tineri ar fi continuat să solicite bani, ar fi agresat persoana vătămată și ar fi încercat să o determine să obțină împrumuturi, inclusiv prin contractarea unor credite pentru achiziționarea unor bunuri pe care și le-ar fi însușit ulterior”, informează IPJ Brașov.

Polițiștii au suspiciuni că cei doi tineri ar fi utilizat fără drept datele bărbatului pentru a-și cumpăra dispozitive electronice în rate, fără acordul acestuia.

În legătură cu acest caz, anchetatorii au percheziționat trei locuințe, de unde au ridicat bunuri, dar și bani care ar avea legătură cu activitatea infracțională a celor doi.

Inițial, cei doi tineri au fost reținuți de polițiști, iar sâmbătă, Judecătoria Brașov a decis ca aceștia să fie arestați preventiv. Aceștia își vor petrece următoarele 30 de zile în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Brașov.

Aceștia sunt cercetați pentru tâlhărie, tâlhărie calificată, tentativă la tâlhărie, șantaj, fals informatic și înșelăciune.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Luca Niculescu continuă luni negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului. Care este programul consultărilor și când va prezenta premierul desemnat lista miniștrilor
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și descărcări electrice
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor