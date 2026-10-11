Doi tineri din Brașov, arestați preventiv după ce ar fi tâlhărit și șantajat un bărbat. Și-ar fi cumpărat dispozitive electronice în rate pe numele lui

Faptele s-a fi întâmplat în luna septembrie. Ambii tineri, cu vârsta de 19 ani, ar fi abordat în mai multe rânduri, un bărbat din Brașov, căruia i-ar fi solicitat diferite sume de bani, amenințându-l și reacționând atunci când acesta refuza să le ofere banii ceruți.

„Astfel, în două dintre situațiile investigate, cei doi ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate și ar fi constrâns-o, prin acte de violență, să le remită sumele de 300, respectiv 700 de euro.De asemenea, în alte împrejurări, unul dintre tineri ar fi continuat să solicite bani, ar fi agresat persoana vătămată și ar fi încercat să o determine să obțină împrumuturi, inclusiv prin contractarea unor credite pentru achiziționarea unor bunuri pe care și le-ar fi însușit ulterior”, informează IPJ Brașov.

Polițiștii au suspiciuni că cei doi tineri ar fi utilizat fără drept datele bărbatului pentru a-și cumpăra dispozitive electronice în rate, fără acordul acestuia.

În legătură cu acest caz, anchetatorii au percheziționat trei locuințe, de unde au ridicat bunuri, dar și bani care ar avea legătură cu activitatea infracțională a celor doi.

Inițial, cei doi tineri au fost reținuți de polițiști, iar sâmbătă, Judecătoria Brașov a decis ca aceștia să fie arestați preventiv. Aceștia își vor petrece următoarele 30 de zile în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Brașov.

Aceștia sunt cercetați pentru tâlhărie, tâlhărie calificată, tentativă la tâlhărie, șantaj, fals informatic și înșelăciune.